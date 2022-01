😊🌺🌼🌵🪵🌎🏡🌻🪴🌹🌾🍁🍂😍🌿❤️👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️👍🏻🌵🌺🌻💐🔝🍃😊🪵🏡🌿😄🌹🌾🌼💐🌷🍃

Wussten Sie, das die Stadt Essen neben Shoppingmalls, Restaurants und anderen Dingen auch noch was kleineres, unscheinbares aber doch wundervolles zu bieten hat? Nein? Dann lesen sie sich diesen Beitrag gut durch. 😍😊

Denn heute möchte ich einen ganz besonderen Blumenladen vorstellen. Das Pflanzenhaus in Essen Holsterhausen ist ein kleineres, etwas abgelegeneres Blumengeschäft in der Stadt Essen welches einen ganz besonderen Flair hat.

Denn neben wunderschönen Blumen, Pflanzen und Dekoartikeln in höchster Qualität bietet ihnen das Pflanzenhausholsterhausen noch eine ganz persönliche, individuelle Beratung von liebevollen Inhabern, was in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich ist.

In diesem Pflanzenhaus wird die Liebe zum Detail ganz deutlich. Denn so wie Menschen zueinander eine liebevolle Beziehung pflegen sollten wird hier mit den Pflanzen und Blumen umgegangen. ❤️

Wünschen Sie eine Blume, eine Rose oder doch einen Strauß? 🌷🌹💐

Möchten sie ihren liebsten eine Freude machen- einfach nur so?

Oder planen sie eine individuelle Hochzeit? 👰🏻‍♀️🤵🏻‍♂️

Im Pflanzenhaus ist für jeden ganz sicher etwas dabei.

Ob geplant oder spontan, hier wird sich noch nach den Bedürfnissen der Kunden gerichtet und viele Wünsche wahr gemacht. 🤗

Egal ob Jung oder Alt, hier kommt jeder auf seine Kosten, denn wer sich schonmal im Internet schlau gemacht hat weiß, das das Pflanzenhaus in Essen Holsterhausen sowohl eine eigene

-Facebookseite ➡️ https://www.facebook.com/PflanzenhausHolsterhausen

-Instagramseite ➡️ https://www.instagram.com/pflanzenhausholsterhausen/?hl=de

und

-Website ➡️https://pflanzenhaus-holsterhausen.business.site/



hat.

Hier können auch vorab Pflanzen, Blumen und individuelle Wünsche besprochen,reserviert und bestellt werden. 🌵🪴

Somit hat sich das Pflanzenhaus in Essen Holsterhausen auf das heutige, moderne Zeitalter des Internets eingestellt und ist jederzeit gut zu erreichen.

Selbst das altmodische Telefon kann zur Hand genommen werden.

Sie erreichen das Pflanzenhausholsterhausen auch telefonisch unter 0201 54558055

Selbst für langsame oder späte Einkäufer hat das Pflanzenhausholsterhausen sehr gute Öffnungszeiten . Denn auch Samstags kann hier noch fröhlich eingekauft werden .

Mo: 09:30–18:00 Uhr Di: 09:30–18:00 Uhr Mi: 09:30–18:00 Uhr Do: 09:30–18:00 Uhr

Fr: 09:30–18:00 Uhr Sa: 09:30–14:00 Uhr

So: Geschlossen

Heutzutage warten wir viel zu lange auf viele Dinge, sagen „ach das mache ich morgen“, wir sollten viel weniger warten und einfach machen ☺️

Also, los gehts - Lassen sie sich verzaubern von einem einmaligen Blumenladen mit Herz, Liebe und Geschick.🪄

Adresse: Gemarkenstraße 82 in 45147 Essen.



Besuchen Sie das Pflanzenhaus in Essen Holsterhausen - es lohnt sich! 👍🏻😊🏡

