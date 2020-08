SOMMER 2020

... in der HEIMAT

NRW

E S S E N

...Friedhofs-Treppchen... sehr alt....



...keine Ahnung warum, aber TREPPEN haben es mir irgendwie angetan!

Nicht, dass ich diese besonders gerne rauf und runter steige... also zu viel Stufen RAUF jedenfalls

schaffe ich längst nicht mehr so gut, gesundheitsbedingt.

Aber ich mag TREPPEN, und Treppenstufen irgendwie gerne fotographieren!

Betrachte diese gern´, mache mir so meine Gedanken, was diese meist kleineren,

zunächst unscheinbar wirkenden Bauwerke so eventuell schon erlebt haben.

Wer schritt diese schon alles hinauf, und hinab!?

Mit Moos überwachsen, alt, verlassen, ein klitzekleines Bisschen ungepflegt...

Erinnere mich, wie oft ich schon hier gewesen bin, in den letzten dreißig Jahren ...

Merkwürdig, was für verschiedene Gedanken und Gefühle mir dort immer wieder durch den Kopf gehen... an dieser einen, hier, an dieser kleinen Friedhofstreppe.

Ich mag diese Treppe, ehrlich, kann nicht genau sagen, warum...

gehe einfach, wenn ich dort in der Nähe bin, gerne an diesen alten Steinen,

an dieser TREPPE vorbei...

... ohne Worte...

Was die so alles gesehen hat, wie oft sie benutzt wurde , sich benutzt fühlt...

und ja, wenn sie empfinden könnte,

was wären es dann genau für Gefühle...

immer wieder betreten zu werden?!



Nun... wie dem auch sei, ich kann sie gut leiden, diese TREPPE.

...einfach sooooo

Fotos:AAT Juli2020

Text, spontan: AAT August2020