oder:

H H H

= HENRICHS-HÜTTEN-HERBST !

Oktober 2021

HERBST

im Ruhrgebiet

zum Beispiel ...

in HATTINGEN

auf der



Henrichshütte

im Sonnenschein...

... da schlenderte ich

mit lieben Menschen im Schlepptau

über das Gelände der Henrichshütte, im Herbst...

die Sonne scheint, der Himmel über uns strahlend blau

und offen... so offen, wie unsere Herzen♥

Wochenende... FREIZEIT...Zeit für mich, Zeit für uns!

Einige Minuten, ja, sogar Stunden, ...

das tun können, dürfen und eben auch TUN, was man selbst eben gerade machen möchte!

ALLTAG bleibt hinter uns, der Stress bröckelt ein wenig ab,

und klar, mögliche Sorgen, Probleme, Ängste sind weiterhin vorhanden,

vielleicht sogar leider auch hartnäckige Erkrankungen,

die... schüttelt man nicht einfach ab,

oder gar nie so wirklich ab;

so ist es wohl bei fast allen Lebewesen...

irgendwas ist ja immer, sagt man.

DOCH... momentan ist es schön...

schön, hier zu sein,

und zu erleben, was es eben heißt, trotz allem lebendig zu sein

FREI, naja, fast frei zu sein...

Schönheiten der Natur auch hier mitten in alter

"INDUSTRIEKULTUR" wahrzunehmen

Ein Lachen... hinter mir ertönt

ich drehe mich um zu meinen Freunden und...

ja, und ...

plötzlich...

wird mir bewusst,

MIR GEHT ES GUT!

UNS geht es gut,

so viel besser, als vielen anderen Menschen auf dieser Erde♥

Ein schöner Moment.

Einige sehr schöne Momente.

Es ist einfach ein verdammt guter Tag ...

gewesen♥

DANKE!

hochgeladen von ANA´ stasia Tell

--------------------------------------

SPONTANE Gedanken/Gefühle

HERBST 2021: AAT