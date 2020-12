Schmetterlingsgarten für heimische Schmetterlinge



In unmittelbarer Nähe zum Romanischen Haus und in Nachbarschaft zum Bienenhaus realisiert der Stiftungsverein Grugapark Essen in Kooperation mit der Mustergartenanlage im Grugapark einen bunten, vielfältigen und ökologischen Schmetterlingsgarten für heimische Schmetterlinge.

Die erste Futterpflanze für Schmetterlinge ist bereits gepflanzt. Viele weitere Futter- und Vermehrungspflanzen werden folgen. Ein Glashaus soll empfindliche oder besonders geschützte Tiere beherbergen. So können die Tiere sowohl draußen im Schmetterlingsgarten, als auch hinter Glas beobachtet und erforscht werden.

Eine Vielzahl in Struktur und Bepflanzung unterschiedliche Bereiche mit verschiedenen Pflanzengesellschaften sollen die bei uns vom Aussterben bedrohten Insekten anlocken, ihnen Nahrung, Rückzugsort und die Möglichkeit zur Vermehrung bieten.

Für jeden das richtige Futter

Die unterschiedlichen Pflanzengesellschaften werden die verschiedenen Entwicklungsstadien dieser Insekten mit ihren speziellen Nahrungspflanzen berücksichtigen. So wird sich hier zum Beispiel auch die Brennnessel finden, eine wichtige Futterpflanze für sechs heimische Schmetterlingsarten, denn die Raupen des Admirals, Distelfalters, C-Falters, Kleiner Fuchs, Landkärtchen und Tagpfauenaugen brauchen diese unscheinbare und vielfach verschmähte Pflanze als Nahrung.

“55 Prozent der heimischen Schmetterlingsarten sind in den letzten Jahren ausgestorben. Der Stiftungsverein und die Landschaftsgärtner der Muga wollen gemeinsam ihren Teil dazu beitragen, Lebensräume für diese und andere vom Aussterben bedrohte Lebewesen zu schaffen“, betont Thomas Banzhaf, Vorsitzender der Mustergartenanlage im Grugapark.

„Beobachten, Erfahren, Schützen!“

Besonders interessant ist der Garten für Familien mit Kindern, die hier die einzigartige Möglichkeit bekommen, heimische Schmetterlinge zu entdecken, zu beobachten und zu erforschen. Spannendes und ansprechendes Lernmaterial vor Ort erklärt die Welt der Schmetterlinge.

Selbst einen Insektengarten anlegen

Von dem pädagogischen Konzept „ Beobachten, Erfahren, Schützen“ sollen auch Schulen und Kitas profitieren und sie dazu anleiten, einen eigenen kleinen Garten für diese Insekten anzulegen.

Spenden erbeten

Das engagierte Ziel des Stiftungsvereins ist die Eröffnung des Schmetterlingsgartens Mitte 2021. Der Stiftungsverein erhält eine Anteilsfinanzierung der Bezirksregierung über das „Förderprogramm Grüne Infrastruktur“ des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Spender werden jedoch gesucht.

Ehrenamtlich im Schmetterlingsgarten mitwirken

Interessierte dürfen sich ehrenamtlich im Schmetterlingsgarten engagieren, die Tiere betreuen und sich um Auf- und Nachzucht kümmern. Infos gibt es von Britta Riepen telefonisch unter 201-8867120, per E-mail an britta.riepen@gge.essen.de oder auf www.grugapark-stiftung.de.