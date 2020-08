• Neue Grünflächen für den Essener Norden

• Mieterwunsch-Roadshow noch bis zum 21.08. in Essen-Katernberg

Bochum, 17.08.2020. Den Garten der eigenen Mietwohnung nach den eigenen Wünschen mitgestalten – das ist für Mieterinnen und Mieter von Vonovia dank eines neuen Mieterwunschprojekts möglich. Das Wohnungsunternehmen bietet den Mieterinnen und Mietern damit eine neue Möglichkeit, an ihrem Wohnumfeld mitzuwirken. Der Startschuss fiel jetzt in Essen-Karnap, wo Vonovia 700 Mieteinheiten besitzt.

Neue Gartenangebote für Mieter in Essen

Der Mietergarten ist ein Angebot für diejenigen Mietparteien, deren Wohnung im Erdgeschoss liegt. Er wird in direkter Verlängerung zum Balkon angelegt. Wo in Innenhöfen größerer Wohnquartiere ausreichend Platz zur Verfügung steht, plant Vonovia zudem Hausgärten anzulegen. Diese abgegrenzten Gärten ähneln dem Prinzip des Schrebergartens – direkt vor der Haustür. Alle Gärten werden von Vonovia angelegt und mit einer Grundausstattung versehen. Ergänzend dazu können Mieterinnen und Mieter ihre Gärten auf Wunsch zusätzlich mit Hochbeeten, Rollrasen oder Terrassenflächen versehen lassen. Das Interesse in Essen-Karnap an Mietergärten ist hoch. Bereits über 20 Mieterinnen und Mieter haben sich auf einen ersten Aufruf gemeldet. Die ersten Mietergärten befinden sich bereits in der Planungsphase.

„Wir haben im ersten Piloten bereits sehr gute Erfahrungen im Essener Norden gesammelt. Die Gärten kommen sehr gut an und unsere Kundinnen und Kunden fühlen sich in ihren Gärten sehr wohl", freut sich Matthias Bojarski, Regionalleiter Essen-Nord. „Wir sind gespannt, wie unser neues Konzept von unseren Kundinnen und Kunden angenommen wird.“

Zudem sollen zukünftig mehr Gärten als bisher im Wohnumfeld der Vonovia Wohnimmobilien angelegt werden. „Gerade in Zeiten von Corona, in denen Ansammlungen in der Öffentlichkeit gemieden werden sollen, ist es von unschätzbarem Wert, einen eigenen Garten als privaten Rückzugsort ins Grüne zu haben“, so Stefan Rode, Teamleiter im Portfoliomanagement. „Mit unserem neuen Mieterwunschprojekt möchten wir mehr Mieterinnen und Mietern die Möglichkeit bieten, einen eigenen Garten anzumieten und mitzugestalten.“

Mieterwunschprojekte in vielen Bereichen möglich

Mit den Mieterwunschprojekten bietet Vonovia seinen Mietern mehr Einfluss auf die Gestaltung von Wohnung und Umfeld. Begonnen hat es 2014 mit dem Bad; 2016 folgte die Küche auf Mieterwunsch und seit 2017 können Mieterinnen und Mieter ihre Wohnungen nach Belieben mit zusätzlichen Sicherheitslösungen ausstatten lassen. Ab diesem Jahr bietet Vonovia nun auch individuelle Haus- und Mietergärten.

Die erste Mieterwunsch-Roadshow zum Thema Garten findet aktuell in der Zeit vom 10.08. bis zum 21.08. in Essen-Katernberg, Im Westerbruch 65, statt. „Wir freuen uns darauf, die Mieterinnen und Mieter direkt vor Ort im Quartier über unser neues Angebot und die unterschiedlichen Möglichkeiten rund um den Garten informieren zu können“, so Svenja Behlau, Vonovia Projektleiterin Modernisierung auf Mieterwunsch.

Interessierte Mieterinnen und Mieter können über die Emailadresse: mieterwunsch@vonovia.de oder die Telefonnummer 02 34 / 414 70 00 0 in Kontakt mit Vonovia treten.