HEIMAT

ESSEN...

auch

GRUGA-Park Essen

(schon wieder, natürlich) :-)))

...gleich hinter dem HAUPT-Eingang ...

Da es heute früh zumindest noch nicht GANZ so nett hell,

trocken und sonnig gewesen ist in diesem Herbst, krame ich mal´ ein paar Bilder

meines kleinen Urlaubes ZU HAUSE in ESSEN aus dem Sommer hervor ...

(JULI/August)... denn ... auch ...

ja, ... auch dieses Jahr werden mich pandemiebedingt arbeitsfreie Tage, Feierabende

und auch "längere" Urlaube (leider) NICHT ... weiter weg an die

Nord- oder Ostsee oder in die Berge bringen...

und vermutlich auch nicht ins Sauerland, in die Eifel oder soooo

(schade, ist aber nun mal´so)

also...

wird die nähere HEIMAT weiter erkundet...

und manches Mal ist es einfacher, wieder den Essener´ GRUGA-Park zu besuchen, als weit hin und her´zu fahren.

Ich mache DAS zwar sehr gerne,

gerade durchs Ruhrgebiet und angrenzende Gegenden zu gondeln, ist alles aber nicht nur CORONA-Pandemie-bedingt derzeit schwieriger und langwieriger als sonst...da die BAHN und diverse Verkehrsbetriebe immer mal´ wieder so ihre WehWehchen´ mit was´ auch immer haben...

KOMISCHE Zeiten in denen wir so leben...

Nun also... aus verschiedenen

PARK-Besuchen in der GRUGA also ein paar Eindrücke hier zusammengefasst ...

Bin dort immer wieder gerne, und auch im Herbst und Winter kann man es empfehlen, mal´ hin zu fahren/gehen... ich glaube, ich werde dieser TAGE noch einmal da vorbei, glaube meine JAHRESKARTE erneuern SMILE :-)))

einfach schön

VIEL FREUDE damit:-)

........................................................

Text+Fotos:

Juli bis September 2021

AAT