Balci wurde selbst in Neukölln als Tochter einer Einwandererfamilie geboren, die der türkischen Zaza-Community angehört. Sie studierte Erziehungs- und Literaturwissenschaften, später engagierte sie sich in der Jugendarbeit für Mädchen aus Einwandererfamilien und in Projekten zur Gewalt- und Kriminalitätsprävention. Als freie Journalistin arbeitete die heute 45-Jährige unter anderem für „Zeit“, „Spiegel online“, „Panorama“ und das ZDF-Magazin „Frontal 21“.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD): „Frau Balci setzt sich seit Jahren dafür ein, denen eine Stimme zu geben, die sonst keine haben. Junge Frauen zu emanzipieren und empowern, auch gegen patriarchale Strukturen.“