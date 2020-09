Hat die Stadt Essen klammheimlich das Ende der Allgegenwärtigkeit des Autos in Rüttenscheid eingeleitet? Die Linke Essen meint ja, sagt jedoch : "Tue Gutes, aber rede nicht drüber? Wir tun es!"Der Oberbürgermeisterkandidat der Essener Linken, Daniel Kerekeš, findet "dass die Einrichtung von Außengastronomie auf der Rüttenscheider Straße richtig" sei. Die Stimmung der Straße zeige, dass dieses Vorgehen bei den Menschen ankäme: "Wir können sogar verstehen, dass es sich nur um eine zeitlich beschränkte Maßnahme zur Überwindung der Corona-Folgen der arg gebeutelten Gastronomie handelt."

Die Linke Spitzenkandidatin Theresa Brücker, dass diesen "Maßnahmen einige PKW-Stellplätze zum Opfer" fallen würden, sei "mehr als aushaltbar". Es gäbe zudem keinen Beweis, "dass damit dem stationären Handel im Viertel geschadet" würde. Brücker weiter: "Aber wir unterstützen die aus der Kaufleuteschaft stammende Idee, ein weiteres Parkhaus zu errichten, um weggefallene und noch wegfallende Parkplätze an der Straße zu ersetzen."

Die Linke wolle "nämlich das Auto keineswegs abschaffen, sondern ihm nur die vielen Privilegien nehmen", wie die Partei erklärt.

Der Umstand, dass es in Rüttenscheid in bester Lage bereits ein Parkhaus gibt, das aber genau so untergenutzt ist wie die anderen kostenpflichtigen Plätze rund um Messe und Girardethaus, zeige, dass viele Autofahrer doch lieber noch eine Runde extra um den Block drehen würden, nur um doch einen günstigeren Platz zu ergattern.Kerekeš erklärt weiter: "Das ist verrückt. Wenn wir in die Niederlande fahren, tun wir das üblicherweise mit dem Auto und selbstverständlich stellen wir dieses Auto ins Parkhaus, das dort doch ziemlich teuer ist. Das tun wir, weil es gar keine Alternative im Nahraum gibt. Die meisten Zentren holländischer Städte sind weitgehend frei von parkenden Autos. Und das ist gut so! Also: Noch ein Parkhaus in bester Lage in Rüttenscheid und weniger Stellplätze an der Straße.