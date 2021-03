Das ging rubbeldiekatz: Gerade einmal vier Wochen nach seinem Parteieintritt wurde der Kettwiger Dirk Schmidt zum Spitzenkandidaten der Liberal-Konservativen Reformer in NRW für die Bundestagswahl im September gewählt. Der Auftritt vor den Delegierten war die erste politische Rede seines Lebens.

Menschen überzeugen, das scheint ihm im Blut zu liegen. Es gehört zu den essenziellen Werkzeugen in seinem Beruf als Vertriebsleiter. Aber aus dem Ärmel hat er nur geschüttelt, was er zuvor sorgfältig reingesteckt hat. "Noch nie habe ich eine Rede vorher aufgeschrieben. Bis zu diesem Tag." Nun ist es amtlich: Der 53-Jährige steht ganz ober auf der Landesliste für die Bundestagswahl. Er ist die Nummer 1 im "Team Orange".

Respekt vor der Situation

"Ich habe größten Respekt vor der Situation", bekennt der gebürtige Kettwiger. Ich habe aber auch begriffen, dass ich nicht untätig bleiben darf." Schluss mit lustig: Er habe eine Verantwortung, nicht nur seinen Kindern gegenüber. Mit dieser zupackenden Haltung überzeugte Schmidt. "Tacheles vom Pottrand" nennt er seine beherzte Ausdrucksweise. Ehrensache, dass der Bergmannssohn mit "Glück auf!" grüßt. Aus einem diffusen Gefühl der Unzufriedenheit entwickelt sich der Wunsch, politisch Einfluss zu nehmen. Schmidt setzte sich an Parteistammtische, doch mit den Positionen von Union und FDP wurde er nicht warm. Ihm fehlt die konservative Weltanschauung. In den traditionsreichen, staatstragenden Parteien sei wohl kein Platz mehr für ein Verständnis von Autorität, wie es Schmidt vorschwebt.

Bewunderung für Helmut Schmidt

Er bewundert Helmut Schmidt für seine rhetorische Brillanz, seinen Führungsstil und seine Wirkung auf Menschen. Auf der anderen Seite hat er nur Hohn und Spott für den Gewerkschafter Franz Steinkühler übrig, der als Vorsitzender der IG Metall und Daimler-Aufsichtsrat mit Insiderinformationen Kasse machte. "Wegen dieses Skandals bin ich damals aus der Gewerkschaft ausgetreten." Er bedauert, dass die CDU Friedrich Merz zweimal die kalte Schulter gezeigt hat und Karl-Theodor zu Guttenberg die Chance verwehrt wurde, sei Talent zu entfalten, während Verkehrsminister Andreas Scheuer von einem kostspieligen Skandal zum nächsten taumelt. Und jetzt auch noch die Masken-Affären!

Suche nach politischer Heimat

Politische Heimat konnten weder Schwarz noch Gelb sein. Zu oft schallte ihm von dort ein "weiter so!" entgegen. An Rechtsaußen hat er keinen einzigen Gedanken verschwendet. Bis auf Ekel fällt ihm zu völkisch-nationalen Verfassungsfeinden, die eine ursprünglich demokratische Partei gekapert haben, nicht viel ein. "Es gibt einen schwer bezifferbaren, aber nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung, der parlamentarisch nicht vertreten ist", meint der Fan des früheren Police-Bassisten Sting. "Um diese Menschen, ihre Wertvorstellungen, Sorgen und Wünsche muss es uns gehen." Vielleicht rührt daher der sperrige Parteiname LKR. Im klassischen politischen Spektrum gönnen sich National- und Wirtschaftsliberale, christliche und gesellschaftlich Konservative nicht das Schwarze unterm Fingernagel.

Nichtwähler abholen

Doch Schmidt sieht Gemeinsamkeiten bei diesen zwar bürgerlichen, aber eigentlich widerstrebenden Haltungen. Er findet sie in bürgerlichen Wertvorstelllungen von Familie, Sicherheit und Freiheitsbedürfnissen, darüber hinaus in der ablehnenden Haltung gegenüber Regulierung und Reglementierung bis ins Private, im Unbehagen über den Einfluss von Lobbyisten und die Verschwendung von Steuermitteln. "Vielen missfällt, dass die Bundesrepublik Geld mit der Gießkanne verteilt", hat der Hobby-Koch erfahren. "Sie erkennen außerdem, dass die falschen Weichen gestellt werden, etwa in puncto Wirtschafts- und Klimapolitik. Das führt zu Politikverdrossenheit und vermehrt die Zahl der Nichtwähler." Einer der Sätze, mit denen er auf dem Parteitag reüssierte lautet: " In unserem aktuellen Sozialsystem aber auch innerhalb der Staaten der EU werden Steuergelder vollkommen ungerecht eingesetzt." Politik müsse sich stärker an ökonomischen Grundsätzen orientieren. Und: Sicherheit, Familie, Bildung, Migration, Technologie, Klima und Umwelt hingen voneinander ab.

Faszination Wasserstoff

Umweltfragen? An der Energiewende führe kein Weg vorbei. Doch mit der einseitigen Förderung von E-Mobilität könne sie nicht gelingen. "Ich bin leidenschaftlicher Techniker und ein großer Freund hoch-effizienter Verbrennungsmotoren", sagt Schmidt. "Darum begreife ich nicht, wieso die deutsche Industrie gezwungen wird, ihre Technologieführerschaft in diesem Bereich aufzugeben." Auch Kraftstoffe aus pflanzlichen Rohstoffen (Stichwort: Biodiesel) hält er für einen Irrweg. Seit er gesehen hat, wie Thomas Gottschalk in einer Ausgabe von "Wetten das..." die kondensierten Abgase eines Wasserstoffautos geschlürft hat, begeistert ihn der Gedanke, dass Fahrzeuge nichts als feinen Nebel ausstoßen müssen.

"Wenn man's nicht versucht,

wird man's nie erfahren."

Beruflich beschäftigt er sich seit Jahrzehnten mit der Reduzierung des CO2-Ausstoßes in energieintensiven Wirtschaftszweigen wie der Zementindustrie. "Ich bin fest davon überzeugt, dass uns Technologie entscheidend helfen kann, die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden." Die Bewertung der Technologieträger müsse allerdings ideologiefrei erfolgen. "Die Grünen haben den Klimaschutz weder erfunden noch gepachtet", sagt er selbstbewusst.

Verzicht und seine Folgen

Verzicht, etwa auf die Flugreise oder das eigene Auto, erzeuge mehr Probleme, als seine Propagandisten zu lösen versprechen. Die Auswirkungen wären verheerend und würden zu schrumpfender Binnennachfrage und sogar zur Deindustrialisierung führen. Dennoch würde sich Schmidt freuen, wenn der öffentliche Personennahverkehr eine größere Rolle spielen könnte. So wünscht er sich für die Kettwiger Ortsmitte mehr Parkplätze, fände es aber auch klasse, wenn der S-Bahnhof vom Stadtrand näher an das Zentrum heran verlegt würde. Bislang wissen lediglich sechs Prozent der Deutschen, was sich hinter der Abkürzung "LKR" verbirgt. Wer die Buchstaben in eine Suchmaschine eingibt, landet schon mal beim "Landeskrebsregister." Dass Parteigründer Bernd Lucke immer noch mit der AfD assoziiert wird, kostet die Basis viel Zeit und Nerven. "Wir werden nicht müde, den Menschen zu erklären, dass wir keine Rassisten sind. Das ist nicht einfach, aber ich kann mit gutem Gewissen sagen, ein Bürgerlicher zu sein", hat Schmidt erfahren.

Gewaltige Hürde

Die Kleinpartei hat eine gewaltige Hürde zu überwinden, um für die Bundestagswahl zugelassen zu werden. Unterstützungsunterschriften müssen her. Klinkenputzen und Werbung unterm Sonnenschirm sind derzeit so gut wie unmöglich. Schmidt probiert's im Netz über die Seite "Team Orange", in sozialen Medien und hofft, dass er für die Kettwiger kein Unbekannter ist. "Ich bin von hier, bin niemals weggezogen, rudere seit vielen Jahren in der KRG, habe mich in der Elternpflegschaft engagiert – vielleicht erinnert sich der eine oder andere an mich." Auch darum freut er sich auf den Straßenwahlkampf und klärt zurzeit mit dem Ordnungsamt, wann und wo die LKR ihre Zelte aufschlagen können. Am liebsten wäre ihm ein Platz unterm tapferen Schneiderlein am Märchenbrunnen. Von sieben (Prozent) auf einen Streich wagt Schmidt aber nicht zu träumen. Für chancenlos hält er seine Partei nicht. "Ich bin mir sicher, dass wir unterschiedliche Ansichten unter einen Hut bekommen und den Unzufriedenen klarmachen können, dass wir ihre legitimen Interessen vertreten."

Legitime Interessen

Überzeugen, damit kennt Schmidt sich aus. Auf die Zähne beißen hat er beim Rudern gelernt. In seinem Lieblingslied "Fieds of Gold" singt Sting von leichtfertig gemachten und später gebrochenen Versprechen. Bei aller Wertschätzung des großen Musikers, kann das nicht für Schmidts Politik gelten. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Wird's also was? Tacheles vom Pottrand: "Wenn man's nicht versucht, wird man's nie erfahren."

Zur Person



Dirk Schmidt kam 1968 in Kettwig zur Welt, er ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Nach dem Realschulabschluss in Heiligenhaus absolvierte er die Schule für Elektrotechnik in Essen. Es folgten eine Ausbildung zum Industrieelektroniker bei Mannesmann Hartmann & Braun und 20 Monate Zivildienst in einem Kettwiger Altenheim. Seit 1990 arbeitete Schmidt als Vertriebs- und Service-Techniker in Ratingen. 2000 gründete er mit zwei Partnern die Firma Powitec Intelligent Technologies, die u.a. mit dem Innovationspreis "Zenit" und für High-Tech im Bereich CO2-Reduzierung ausgezeichnet wurde. Powitec wurde vom Steag-Konzern aufgekauft. Von 2008 bis 2015 war Schmidt Vertriebsleiter in der Zement- und Kraftwerksindustrie. Seit fünf Jahren ist KIMA Process Control in Jülich sein Arbeitgeber. In seiner Freizeit kocht, rudert und fotografiert er gern.

Die Partei

Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR) entstanden 2015 auf Initiative des Hamburger Wirtschaftsprofessors Bernd Lucke. Ihren ursprünglichen Namen Allianz für Fortschritt und Aufbruch (ALFA) musste sie nach einem Rechtsstreit mit der "Aktion Lebensrecht für alle", die das Akronym schon früher benutzt hatte, aufgeben. Nach dem Übertritt eines ehemaligen AfD-Abgeordneten, ist die LKR im Bundestag vertreten. 2021 treten die LKR erstmals bundesweit an. In ihrer Satzung bekennen sie sich zum freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat sowie zu den im Grundgesetz verbrieften Grundrechten. Die LKR lehnen ausländerfeindliche, rassistische, nationalistische, antisemitische, islamfeindliche, islamistische, homophobe, rechts- oder linksradikale Positionen sowie alle Parteien, Organisationen und Medien ab, welche solche Positionen vertreten oder ihnen Raum geben.

Homepage: team-orange.nrw