AKK als Parteivorsitzende der CDU liegt in den letzten Zügen. Für den 25.April wurde jetzt ein Sonderparteitag der CDU angekündigt, um möglichst zügig die Frage nach dem künftigen Parteivorsitzenden, der künftigen Parteivorsitzenden der letzten Volkspartei zu klären. In den kommenden Tagen werden die Kandidaten bzw. Kandidatinnen ihren Hut in den Ring werfen. Aber wo ist der mitreißende Kandidat, die mitreißende Kandidatin? Die SPD kann nicht als Vorbild dienen.

Röttgen, Merz, Laschet, Spahn, womöglich Klöckner, haben sie das nötige Charisma? Aber was wäre, wenn Menschen wie Wolfgang Bosbach, der sich scheinbar trotz jahrelanger anderslautender Bekundungen bester Gesundheit erfreut - ich habe ihn soeben im Kölner Gürzenich gesichtet - sich zur Wahl stellen würden? Die Karten dürften sofort anders gemischt werden.

Aber gewählt werden kann nur jemand, der sich auch zur Kandidatur stellt. Schade. Dabei täte der CDU und auch Deutschland eine Überraschung gut.