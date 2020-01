CHRISTEN AUF DER GANZEN WELT SPRECHEN SICH GEGEN FEINDSELIGE ÄUßERUNGEN AUS, DIE DER EXTREMISTISCHE PASTOR AUS DEM AUSLAND MACHT UND IMMER BELIEBTER WIRD.

BEI EINER KUNDGEBUNG ZUR FEIER DES SÜDKOREANISCHEN BEFREIUNGSTAGES IM AUGUST MACHTE PASTOR JUN KWANG-HOON GOTTESLÄSTERLICHE BEMERKUNGEN GEGEN GOTT, DIE VIELE CHRISTEN VERÄRGERTEN, ABER DIE MENGE KONSERVATIVER ANHÄNGER ENTFACHTE, DIE DEN RÜCKTRITT VON PRÄSIDENT MOON JAE-IN FORDERTEN. JUN FORDERT DEN RÜCKTRITT VON PRÄSIDENT MOON ALS BEFEHL GOTTES UND BEZEICHNET IHN ALS SPION FÜR NORDKOREA.

PASTOR JUN IST SEIT JANUAR VORSITZENDER DES "CHRISTIAN COUNSEL OF KOREA" (CCK) UND HAT BEREITS POLITISCHEN ZWIESPALT MIT RELIGIÖSER RHETORIK GEGEN DEN PRÄSIDENTEN GEWECKT, UM SEIN LETZTENDLICHES ZIEL VORANZUTREIBEN, SEINE CHRISTIAN LIBERTY PARTY ALS DOMINANTE POLITISCHE PARTEI ZU POSITIONIEREN. PASTOR JUN KWANG-HOON WILL IN SÜDKOREA SEIN AMT ANTRETEN, ABER SEINE EXTREMISTISCHEN ÄUßERUNGEN WIE „GOTT, WENN SIE SICH MIT MIR ANLEGEN, WIRD JUN KWANG-HOON SIE TÖTEN“ LASSEN DIE EINHEIMISCHEN CHRISTEN BEFÜRCHTEN, DASS ER DEN RUF DER SÜDKORANISCHEN CHRISTEN IN DER GANZEN WELT BEEINTRÄCHTIGT.

OBWOHL ES IN SÜDKOREA INNERHALB DES GESETZES EINE KLARE UNTERSCHEIDUNG ZWISCHEN KIRCHE UND STAAT GIBT, HAT PASTOR JUN WIEDERHOLT BEMERKUNGEN GEGEN DIE DERZEITIGE SÜDKOREANISCHE REGIERUNG GEMACHT, INSBESONDERE GEGEN DEN SÜDKOREANISCHEN PRÄSIDENTEN MOON JAE-IN. PASTOR JUN KWANG-HOON WIRD DERZEIT AUFGEFORDERT, AUS DEM CCK AUSZUTRETEN, NACHDEM ER BEI RECHTSEXTREMEN POLITISCHEN KUNDGEBUNGEN STELLUNG GENOMMEN HATTE. IHM WURDE VORGEWORFEN, DIE BIBEL FÜR SEINE EIGENE POLITISCHE AGENDA ZU VERWENDEN. KOMMENTARE WIE: „JAE-IN MOON WURDE BEREITS VON GOTT ABGESETZT. "DIE REPUBLIK KOREA WIRD SICH IN DEN NÄCHSTEN 10 JAHREN UM PASTOR JUN KWANG-HOON DREHEN". AUSSAGEN WIE DIESE HAT KOREANISCHE CHRISTEN WEGEN IHRES RUFES IN SÜDKOREA, ABER AUCH IM AUSLAND, BESORGT.

DER VORSITZENDE DES CCK (CHRISTIAN COUNCIL OF KOREA)

KONTROVERSE AUSSAGEN VON PASTOR GWANG-HOON JEON

„Jae-in Moon ist von Gott bereits beseitigt worden. Die Republik Korea wird sich in den nächsten 10 Jahren um Pastor Gwang-H oon Jeon drehen.“

„Ich bin mit Öl gesalbt worden. Ich habe den Thron Gottes selbst im Griff.“

„Gott, halte still! Wenn Gott sich mit mir anlegt, ist er tot. So nahe stehen Gott und ich uns.“

„Gott, wenn du dich mit mir anlegst, werde ich, Gwang-Hoon Jeon, dich töten!“

 Menschen kritisieren die kontroversen Aussagen von Pastor Gwang-Hoon Jeon, die er am Abend des 22. Oktobers während der Kundgebung vor Cheongwadae äußerte.

 Christliche Leiter und Organisatoren verurteilen Jeons Aussagen als satanische und blasphemische Gotteslästerung und als einen Verstoß gegen das Dritte der Zehn Gebote.

 Leiter anderer Religionen erachten es für problematisch, dass Pastor Jeon das Christentum für seine eigene politische Agenda missbraucht. Sollte seine Warnung an Gott „Gott, wenn du dich mit mir anlegst, werde ich dich töten!“ ernst gemeint sein, stelle dies einen Grund zu äußersten Bedenken dar, noch schlimmer als bei Sektenorganisationen.