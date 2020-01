Mit den besten Wünschen für das neue Jahr 2020 verabschiedet sich die CDU im Essener Norden für dieses Jahr. Verbunden damit ist der Dank an alle Leser und Mitgestalter des Lokalkompass für das Interesse an unseren Beiträgen und die zahlreichen Anregungen in 2019.

Für das neue Jahr wünschen wir allen vor allem Gesundheit, viel Erfolg und Gottes Segen.