Nach 12 Tagen Knast entlassen: Zubyr S. vergewaltigt erneut 13-Jährige

...Ein 23-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll ein elfjähriges Mädchen schwer missbraucht haben. Nach kurzer

Untersuchungshaft wurde Zubyr S. allerdings wieder freigelassen. Drei

Wochen später soll der Mann dann am vergangenen Freitag eine 13-jährige

Schülerin in der Dortmunder Nordstadt in einen Hausflur gelockt und

vergewaltigt haben...

https://www.focus.de/panorama/welt/tatverdaechtiger-ist-polizeibekannt-mutmasslicher-vergewaltiger-schlaegt-wieder-zu-fall-zubyr-s-wird-zum-justizskandal_id_12261086.html

DIE LANGE STRAFAKTE DES MÄDCHEN-VERGEWALTIGERS

Das ist die schockierend kriminelle Vergangenheit von Vergewaltiger Zubyr S. | Dortmund