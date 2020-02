Auf der vielbefahrenen Alfredstraße in Essen, einem Teil der B244, einer wichtigen Nord-Süd-Verbindung im zentralen Ruhrgebiet, hat die Stadt jetzt Tempo 30 vorgeschrieben. Bislang scheint sich kaum jemand daran zu halten. Das dürfte sich ändern, sobald Geschwindigkeitskontrollen veranlasst werden. Zweck des verkehrspolitischen Eingriffs ist der Wunsch, die Stickstoffoxidemissionen der Autos in dem betroffenen Bereich zu verringern. Welche Aussichten hat diese Maßnahme?



Das Umweltbundesamt hat bereits vor Jahren verlautbart:

"Rund 80% der Treibhausgasemissionen eines Autos hängen direkt mit seinem Spritverbrauch zusammen. Der Spritverbrauch wiederum hängt – neben dem spezifischen Spritverbrauch des Autos – in hohem Maße vom Fahrstil ab. Das ist auch eine Kostenfrage. Die Einsparungen durch einen sparsamen Fahrstil betragen mehrere hundert Euro pro Jahr. Bei durchschnittlichen Werten sind das über 400 Euro und 700 kg weniger CO2 (25% Spriteinsparung, 15.000 km pro Jahr, 8 l/100 km, 1,40 €/l).

Niedertourig, vorausschauend und angemessen fahren: Schalten sie nach dem Anfahren schnell hoch: Bei Tempo 30 in den dritten, bei Tempo 40 in den vierten und bei Tempo 50 in den fünften Gang. Fahren Sie dann gleichmäßig in hohen Gängen bei niedrigen Drehzahlen. Dadurch sinken Kraftstoffverbrauch (20 bis 25%) und Geräuschpegel. Automotoren kommen mit niedertourigem Fahren problemlos klar. Bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wählen Sie die Ökotaste beziehungsweise verzichten Sie auf das Sportprogramm. Durch vorrausschauendes Fahren mit ausreichendem Sicherheitsabstand „schwimmen“ Sie im Verkehr mit und vermeiden spritfressendes Beschleunigen und Bremsen."

Demzufolge wird das Handeln der Stadt Essen unterstützt. Ich bezweifle aber das notwendige niedertourige Fahren der Autofahrer, das kaum Beschleunigung erlaubt, zudem beim Autofahrer die Befürchtung auslöst, dass der Motor "absäuft". Autofahrer, die sich strikt an Tempo 30 halten, dürften hinter sich Autofahrer trotz der Forderung nach dem "Schwimmen" zu Geschwindigkeiten knapp über 20 Km/h zwingen. Dann fährt niemand im dritten Gang.

Die B224 ist eine stark frequentierte Verkehrsachse. Ist der Verkehr außerhalb der 30er-Zone schon dicht, so dürften sich in der 30er-Zone, wie Erfahrungen bei höheren Geschwindigketen auf Autobahnen lehren, Staus bilden, die keinesfalls spritsparend und emissionsreduzierend sind. Ist Tempo 30 auf ohnehin stark befahrenen Straßen überhaupt eine Option? Bei Ortsdurchfahrten wenig frequentierter Straßen ohne Zweifel, vorausgesetzt, der Fahrstilempfehlung des Umweltbundesamtes wird gefolgt.

Warten wir einfach mal ab, welche Resultate das verkehrspolitische Experiment ergibt.