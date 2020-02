KAR AM DONNERSTAG

In der Regel jeden 1. Donnerstag im Monat treffen wir uns um 18.00 im Hotel Franz, 45138 Essen, Steeler Str. 261.

Der nächste Gesprächsabend findet statt

am Donnerstag, 6. Februar 2019, 18.00 Uhr.

Thema 7:

Ethik in der Medizin, Gesetzeslage

– und wie stehe ich als Christ dazu?“

Referent: Privat-Dozent Dr. Theodor Baars, Essen

Wir beginnen mit einer Hl. Messe im Vortragssaal.

Sie und Gäste sind herzlich willkommen!

https://www.facebook.com/events/2497543530564173/