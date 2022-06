Wohlwollend nimmt die Essener FDP-Fraktion zur Kenntnis, dass die Gestaltungskoalition unserer Stadt, bestehend aus CDU und Grüne, jetzt endlich doch beschlossen haben, den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit mehr Personal und besserem Equipment ausstatten zu wollen.

„Das ist endlich ein Schritt in die richtige Richtung und längst überfällig“, freut sich Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der FDP in Essen. „Wir haben immer wieder gefordert, dass der KOD auch in den Abend- und Nachtstunden sowie an den Wochenenden Präsenz zeigen muss. Leider konnten wir uns mit unserem Anliegen bis jetzt nicht durchsetzen.“

Die FDP-Ratsfraktion hatte im vergangenen Jahr zum einen gefordert, dass der KOD mit sogenannten Bodycams besser ausgestattet wird und dass die Personaldecke aufgestockt wird, um zumindest an den Wochenenden flexibler und bis mindestens 24 Uhr für ein subjektives Sicherheitsgefühl, beispielsweise in der Innenstadt, sorgen zu können.