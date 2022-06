Der Fulerumer Straße in Richtung Rhein-Ruhr-Zentrum könnte in Kürze ein Kahlschlag bevorstehen. Geht es nach dem Willen der Verwaltung, sollen dort in Kürze 29 zum Teil alte Bäume gefällt werden, um Platz für einen Fahrradweg zu schaffen.

„Diese Planung ist ein ökologischer Offenbarungseid, den wir keinesfalls mittragen werden“, so Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Wir sind nach wie vor nicht gegen Fahrradwege und -straßen, aber nur dort, wo es auch sinnvoll ist. Die Fulerumer Straße erfüllt diese Voraussetzung nicht. Hier ist weiterhin nur eine gemeinsame Nutzung der Fahrbahn möglich.“