Der seitens des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr vorgelegte 14. Stationsbericht belegt nach Auffassung der FDP-Ratsfraktion auch für die Essener Bahnhöfe einen hohen Handlungsbedarf. „In der Gesamtbewertung wird zwar einzig der S-Bahnhof Frohnhausen als ‘nicht tolerierbar‘ dargestellt, jedoch verzeichnen weitere 19 von insgesamt 26 Stationen das Prädikat ‘entwicklungsbedürftig‘“, erklärt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Einzig die Fahrgastinformationen sind nach Einschätzung des VRR in tadellosem Zustand, bei der Aufenthaltsqualität fallen über 90% der Bahnhöfe durch.“

Die Freien Demokraten fordern von der Deutschen Bahn eine konsequente Instandsetzung anhand der langen Mängelliste. Der überregionale Schienenverkehr muss laut FDP deutlich an Attraktivität gewinnen, will man die Pendlerverkehre vermehrt von der Straße bekommen. „Dass noch immer an 9 Stationen die Barrierefreiheit als unzureichend deklariert wird, ist nicht hinnehmbar. Gerade der Ballungsraum Ruhrgebiet muss zukünftig in den Fokus von Sanierungsarbeiten der DB gestellt werden“, so Schöneweiß.