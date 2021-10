Das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Rüttenscheid erweckt schon lange Begehrlichkeiten. Städteplaner, Investoren, aber auch die Poli-tik, entwickeln derzeit eigene Gedankenspiele, wie man dieses Grundstück am besten nutzen könne.

Eine klare Absage erteilt die FDP Ratsfraktion den jetzt aufgetauchten Plä-nen, das Areal in eine Parklandschaft mit Wohnbebauung zu verwandeln.

„Wir tragen die geplante Bebauung mit einem Büro- und Wohnkomplex zwischen Girardethaus und Wittekindstraße durch die Hopf-Gruppe mit, aber sagen auch ganz klar, die Bedürfnisse der Messe sind unantastbar für uns“, so Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP. „Für die Messe Essen GmbH ist es perspektivisch von größter Wichtigkeit, dass der jetzige P2 als Logistik- und Parkfläche in vollem Umfang erhalten bleibt.“