Grünflächen in der Stadt sind rar und auch Lebensräume von Insekten werden kleiner. Aus diesem Grunde setzt sich die FDP-Ratsfraktion jetzt für begrünte Haltestellendächer in Essen, wie es sie zum Beispiel bereits in Leipzig, Berlin und auch Düsseldorf gibt, ein.

Diese sind zwar nur ein paar Quadratmeter groß, sind dafür aber regelmäßig zwischen Häusern, Straßen und Autos verteilt zu finden.

„Die Pflanzen und Blumen von begrünten Haltestellen dienen nicht nur als Wiese für Insekten, sondern filtern auch die Luft, nehmen Feinstaub auf und speichern viel Regenwasser, wodurch sie sehr pflegeleicht sind“, erklärt Tim Schütz, der als sachkundiger Bürger diesen Antrag für die FDP-Ratsfraktion auf den Weg gebracht hat. „Hinzu kommt, dass sie im Sommer kühlenden Schatten spenden und das Mikroklima positiv beeinflussen.“

„Zu guter Letzt sehen begrünte und bepflanzte Haltestellen nicht nur gut aus, sondern fallen sehr positiv auf und können die Einwohner so für die Themen Artenvielfalt und Umweltschutz sensibilisieren“ ergänzt Fraktionschef Hans-Peter Schönweiß.