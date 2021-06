Unter dem Motto "Für eine liebenswerte Stadt – Schützt unsere Grünflächen" veranstaltet das Bündnis Grüne Lungen für Essen am kommenden Samstag, 12. Juni, eine Kundgebung auf dem Willy-Brandt-Platz am Hauptbahnhof. Sie beginnt um 11 Uhr. Anlass ist die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung, -Entwicklung und Bauen am 17. Juni. Umweltinitiativen befürchten, dass Biotope und Waldflächen verschwinden und dauerhaft versiegelt werden. "Diese Beschlüsse werden das Stadtbild und die klimatische Situation vor Ort für die nächsten 100 bis 200 Jahre beeinflussen und prägen", so die Naturschützer. Zum Bündnis Grüne Lungen gehören 13 lokale Aktionsgruppen aus Bochold, Stadtwald, Altenessen, Kettwig, Stoppenberg, Bredeney, Borbeck, Katernberg und Rüttenscheid. Für die Kundgebung gelten die AHA-Regel. Für kurzfristige Änderungen lohnt sich ein Blick auf www.facebook.com/zukunftgruen.