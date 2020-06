Freie Demokraten heißen Bergmann-Ampelmännchen willkommen

Der verkehrspolitische Sprecher der Essener FDP-Fraktion, Thomas Spilker, begrüßt die Umkehr der Stadtverwaltung in Sachen Bergmann-Ampelmännchen und freut sich über die Installation entsprechender Lichtsignalzeichen am Fußgängerüberweg an der Zeche Carl: „Nach einer ersten Einschätzung hatte die Stadt die Idee aus der Bürgerschaft aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Obwohl andere Städte mit gleicher Rechtsgrundlage aus Traditionsverbundenheit zum Bergbau entsprechende Lichtzeichen aufstellten, überwogen in Essen die Zweifel.“

Nach einem Umweg über eine Anfrage an die Landesregierung hat die Stadt Essen nunmehr ihre Bedenken verworfen. „Man traut den Bürgerinnen und Bürgern demnach durchaus zu, die Lichtsignale eindeutig zu interpretieren. Mancherorts wird gemunkelt, im Oberbürgermeisterbüro habe der bevorstehende Wahlkampf diese Meinungsänderung beflügelt, dies kann uns jedoch völlig gleich sein, wir freuen uns, unsere Forderung im Essener Norden umgesetzt zu sehen“, so Spilker.