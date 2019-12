Nahmen an der 14. Altenessen Konferenz auf der Zeche Carl teil, die CDU Nordlichter, Stefanie Kölking und Klaus Hagen aus der Bezirksvertretung V, Sadik Cicin und Horst Birk von der CDU Altenessen-Süd und der Altenessener Ratsherr und planungspolitische Sprecher der Ratsfraktion, Uwe Kutzner. Top Thema in allen Arbeitskreisen war die Verkehrssituation. Deutlich wurde, dass die Bürger aus dem Essener Norden auch erwarten, dass die Stadtteile Altenessen, Vogelheim und Karnap nicht nur die Auswirkungen dieses riesen Projektes tragen müssen, sondern auch davon profitieren und die verkehrliche Anbindung dieses Areals so geplant wird, dass keine zusätzlichen Belastungen auf die Stadtteile zukommen. Auch die Grünverbindungen und die Wege zum Wasser sollen den Menschen weitere Vorteile bringen.