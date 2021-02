Auf ihrer konstituierenden Sitzung hat die Landschaftsversammlung Rheinland auch die Vorsitzenden der Fachausschüsse gewählt. Dabei ist der GRÜNE Rolf Fliß zum Vorsitzenden des LVR-Umweltschusses ernannt worden. Dieses Amt hatte er bereits in der vergangenen Wahlperiode inne.

Rolf Fliß zu seiner Wahl: „Ich freue mich, diese wichtige Funktion in Zeiten eines dramatischen Klimawandels weiter ausfüllen zu dürfen und werde mit alternativer Energie und Tatkraft konstruktiv für die Umsetzung unserer Klimaziele streiten. Als Schwerpunkte meiner Arbeit sehe ich dabei die nachhaltige Reduktion des CO2 - Ausstoßes bei Neu- und Umbaumaßnahmen, ein noch effizienteres Fahrzeugflottenmanagement sowie Maßnahmen zur Erhöhung von Artenvielfalt und Biodiversität auf den LVR Liegenschaftsflächen, wie bei Förderschulen und Kliniken. Und von bereits besonders gut laufenden Projekten versuche ich Synergien auf die kommunale Arbeits- und Umsetzungsebene unserer Essener schwarz-grünen Kooperation zu ziehen!“

Die GRÜNE Fraktion stellt in der 124-köpfigen Landschaftsversammlung 28 Mitglieder und ist damit drittstärkste Fraktion in der neuen Wahlperiode.