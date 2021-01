Es ist soweit. Ab Montag, den 25. Januar, können sich auch Menschen über 80, die nicht in Pflegeeinrichtungen wohnen, für die Impfung anmelden. Geimpft werden soll dann ab dem 08. Februar im Impfzentrum in der Messe Halle 4. Alles steht, nur der Impfstoff fehlt.

Eigentlich sollte es bereits am 01. Februar losgehen, doch Lieferengpässe bei Pfizer/Biontech veranlassten die Landesregierung dazu, den Impfstart zu verschieben. Doch nicht nur der Impfstart, sondern auch die erste Zeit danach ist davon betroffen. So werden die Impfzentren in NRW vorerst nur nachmittags geöffnet sein, bis genug Impfstoff vorhanden ist.

Wenn sie vorhaben für sich oder einen impfberechtigten Angehörigen einen Termin auszumachen, ist das telefonisch oder online möglich. Jedoch wird empfohlen die Online-Buchung auf 116117.de zu benutzen, da in den Hotlines besonders am Anfang mit sehr langen Wartezeiten gerechnet werden muss.

Nach aktuellen Informationen soll frühestens Mitte April die Gruppe der über 80-Jährigen durchgeimpft sein. Ob das klappt und wie gut die Konzepte in den Impfzentren funktionieren, wird sich zeigen. Ein Lichtblick im Kampf gegen das Virus ist der Impfstart in jedem Fall.