Die seitens eines Teils der Belegschaft formulierten Vorwürfe an Theater und Philharmonie-Geschäftsführer Berger Bergmann weist FDP-Fraktionschef und TuP-Aufsichtsrat Hans-Peter Schöneweiß in ihrer Schärfe zurück und sieht die eingerichtete Arbeitsgruppe als ausreichend zur Konfliktlösung an.

„Dass Die Linke von Oberbürgermeister Thomas Kufen eine Intervention fordert, geht unserer Meinung nach an der gewünschten Zielsetzung vorbei. Ein harter Sparkurs der TuP GmbH hat u.a. den 5-Sparten-Betrieb erhalten und somit auch Arbeitsplätze gesichert. Dass das Unternehmen mit den gestiegenen Landeszuwendungen zukünftig eine andere Planung vornehmen kann, steht außer Frage, schmälert aber in keiner Weise die Verdienste Bergmanns.“

Zur Chefsache des Oberbürgermeisters will Schöneweiß die betriebsinternen Konflikte nicht hochkochen lassen. „Dem Betriebsrat, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat stehen genügend Mittel zur Bewältigung dieser Causa zur Verfügung. Jetzt warten wir die Ergebnisse der Arbeitsgruppe erstmal ab“, erklärt er.