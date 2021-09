Der Runde Tisch „Zukunft der Jugend in Überruhr“ wurde im Dezember 2020, durch die örtliche Bezirksvertretung ins Leben gerufen, nachdem sich die Anwohner und Anwohnerinnen im Umkreis des Bahnhofs Überruhr darüber beschwert hatten, dass sich dort vermehrt Jugendliche aufhielten, den Bahnhof beschädigten und angeblich illegale Substanzen konsumierten/verkauften. Über 20 Vertreter und Vertreterinnen demokratischer Parteien aus dem Stadtteil, Jugendamt, Jugendhäuser, Jugendhilfe, Kirche, Bürgerschaft, Bahnhofspate, Polizeibeamte sowie Schulleiter der vier Überruhrer Schulen kamen zuletzt im Februar 2021 zusammen. Seit Jahren liegt der Bedarf an Jugendbeteiligung im Essener Bezirk VIII auf der Hand. Angelehnt an das stadtweite Projekt „mitWirkung“ setzt sich die Stadt für eine bedarfsgerechte Stadtgestaltung Jugendlicher ein. Das Jugendforum Ruhrhalbinsel wird in Kooperation mit dem Kreisjugendwerk der AWO Essen ins Leben gerufen und startet dieses Jahr das erste Mal im Berzirk VIII (Kupferdreh, Heisingen, Byfang, Überruhr-Holthausen, Überruhr-Hinsel, Burgaltendorf).

Ziel der Veranstaltungsform ist es, die Stimmen und Wünsche der Jugend in den Stadtteilen abzubilden und ernstzunehmen. Jugendlichen zwischen 14 bis 21 Jahre soll die Möglichkeit der aktiven Teilhabe an der Stadtgestaltung geboten werden. Das Jugendforum bietet die Möglichkeit zum Austausch und zur Ideenfindung. Ideen wie die Umgestaltung des eigenen Schulhofes, die Verschönerung verschiedener Treffpunkte im Bezirk VIII oder ein eigens organisiertes Konzert sollen Gehör finden. Dabei ist das Jugendforum Ruhrhalbinsel als Auftaktveranstaltung konzipiert, die im besten Fall zu verschiedenen Projektgruppen führt. Eine anschließende Betreuung der einzelnen Projektgruppen seitens der Fachkräfte oder ehrenamtlichen Demokratie-Scouts stellt sicher, dass Jugendliche und junge Erwachsene zu keinem Zeitpunkt mit ihren Ideen allein gelassen werden.

Wann und wo findet das Jugendforum statt?



Um der Größe des Bezirks gerecht zu werden und möglichst ortsnah aktiv werden zu können, gibt es zwei Veranstaltungstermine:

Freitag 01.10.2021, von 17-21 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), Gemeinde- und Jugendheim St. Josef Kupferdreh, Heidbergweg 18b, 45257 Essen

Freitag 08.10.2021, 17-21 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), Gemeindesaal Stephanushaus Jugendhaus, Langeberger Str. 434a, 45277 Essen

Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Die Teilnahme ist nur unter den

3G-Regeln möglich. Es besteht die Möglichkeit sich vor Ort testen zu lassen.

Weitere Infos unter https://jugendwerk-essen.de/mitwirkung-bezirk-8.html. Kontakt: Mail an insider@jugendwerk-essen.de , Tel. 0177 9149092