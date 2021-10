Kein US-amerikanischer Steuerhinterzieher findet sich im Datensatz der Pandora-Papers. Ganz anders im vorliegenden Buch von Tom Burgis Kleptopia oder die Privatisierung der Macht mit dem Untertitel: „Wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern.“ Wer denkt da nicht an die Bestechungen europäischer Abgeordnete durch Aserbaidschan? Doch wer kennt die Akteure, ihr Leben.

Wer will nicht erfahren, wie und warum sich einzelne Personen in der Welt bereichern können. Tom Burgis erzählt chronologisch die Geschichte von 5 Gruppen. Die Handlungsfelder sind in London, Moskau, Usbekistan, Afrika, Nordamerika.



Michael Schiffmann hat die Recherchen von Tom Burgis, dem investigativen Journalisten bei der Financial Times, übersetzt.

Die weltweite Allianz der Kleptokraten verbindet die Privatisierung der Macht. Die Sicherung des Reichtums ist eine ständige Flucht vor der Vergangenheit ihres Reichtums. Dem investigativen Journalisten Burgis gelingt eine fesselnde Erzählung, ein Filmreifer Stoff. Es wird der Zeitraum vom Zusammenbruch der Sowjetunion bis zum Ende der Ära Trump beleuchtet. Der Autor fokussierte sich auf Trump und Amerika. Die Brisanz der Bestechungsmaschine wird im Europarat und den bekannten Bestechungen deutscher Parlamentarier offensichtlich.

Fazit

Dieses Buch zeigt für politisch Denkende auch die täglich mögliche Kriminalität des „gewaschenen“ Geldes in unseren Städten und die erschreckende die Nähe von Politikern zu Kleptokraten auf. Das Buch ist ein Muss für alle politisch Denkenden und zeigt die Notwendigkeit des Handelns der Regierungen gegen ein starkes international organisiertes Netzwerk auf. Politiker können sich durch die journalistischen Arbeiten nicht weiter auf fehlendes Wissen berufen.

Kleptopia von Tom Burgis

Wie Geheimdienste, Banken und Konzerne mit schmutzigem Geld die Welt erobern

Übersetzt von Michael Schiffmann

Seitenzahl: 450

Erschienen im Westendverlag Klappenbroschur

ISBN:978-3-86489-326-1

Auch als eBook erhältlich