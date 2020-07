Wahlkampf oder was?

Nur Mut!

Wofür wir kämpfen

Die Stimmlosen brauchen uns, jedes geschundene Tier, jedes Tier, das noch geboren werden wird, in eine Welt, in der unsere Mitgeschöpfe von viel zu vielen Menschen nur als auszunutzende, auszubeutende, zu verzehrende Sache angesehen werden.

Wir kämpfen gegen die Massentierhaltung, für die Stärkung von Tierheim und Tiertafel, für die Versorgung heimatloser Hunde und Katzen, für die Abschaffung von Hundesteuer und Rasselisten, gegen Langstreckentiertransporte, für ein Mehr an tierleidfreier Ernährung in öffentlichen Kantinen und Mensen in Essen, für die Umsetzung des von uns lange geforderten Stadtaubenprojektes mit betreuten Taubenschlägen, für Hundewiesen in allen Stadtteilen, gegen Tierversuche, gegen die für Tiere traumatische ausufernde, tagelange private Böllerei an Silvester, für ein Wildtierverbot in Zirkusbetrieben, gegen Kastenstandhaltung und Kükenschreddern, für ein Krötenwanderungsschutzprojekt undundund.

Unterstützungsunterschriften sammeln - auf Märkten, am Telefon, per Social Media...

Dafür treten wir an. Dafür kämpfen wir. Dafür stehen sich etliche von uns aktuell auf den Märkten der Stadt die Füße wund, um Unterstützungsunterschriften zu sammeln, damit die Tierschutzpartei in Essen zur Wahl zugelassen wird. Dafür sitze ich den ganzen Tag am Telefon, überzeuge, werbe um Unterstützung, sammle auf diese Art Unterstützungsunterschriften. Reden bei Demonstrationen, auf Podiumsdiskussionen, weiterlaufende Gremienarbeit mit trotz Sommerferien etlichen Zusatzterminen entlang aktueller Problemthemen in der Stadt. Programm schreiben, Flyer erstellen, Wahlprüfsteine beantworten, Anfragen von Verbänden, Organisationen, BürgerInnen, umfangreiche Fragenkataloge abarbeiten, Betreuung der FB-Seite, Pressemitteilungen schreiben....

Ratsarbeit - Reden halten, Anträge formulieren, politische Initiativen erarbeiten, Pressearbeit, Ortstermine, Demos, ....

Um nach der hoffentlich erfolgreichen Zulassung zur Wahl bei hinreichenden Unterstützungsunterschriften, dem Wahlerfolg am 13.09.2020 durch Einzug von Tierschutz Essen in den Rat der Stadt weiter zu arbeiten, die politische Tierschutzarbeit in und für Essen weiter in Worten, Anträgen, Taten umzusetzen - durch intensive Gremienarbeit, das Halten von Reden in der großen Runde des Essener Stadtrates und auf Veranstaltungen, Entwicklung und Formulierung von politischen Initiativen zum Tierschutz in der Stadt undundund.

Danke für Eure Unterstützung!

Mit herzlichen Grüßen, Elisabeth Maria van Heesch

Ratsfraktion Tierschutz Essen - Die Vorsitzende

Kommunalwahl 13. September 2020

DEINE Stimme zählt!

(x) Tierschutzpartei

Wer uns mit seiner Unterschrift bei der Zulassung zur Kommunalwahl unterstützen möchte, kann sich via FB auf der Seite 'Ratsfraktion Tierschutz' per PN bei uns melden!