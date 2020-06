Verdrängungseffekten der Drogenkriminalität vom Rheinischen Platz begegnen

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen fordert ein hartes Durchgreifen von Polizei und Ordnungsbehörde gegen den erhöhten Drogenverkauf auf der Viehofer Straße und sieht die Pläne der EMG zur Aufwertung der Straße zu einem Gastronomie- und Eventquartier stark gefährdet. „Die Berichte über Auseinandersetzungen innerhalb und mit der kriminellen Drogenszene rund um den Viehofer Platz nehmen in den letzten Jahren bedauerlicherweise deutlich zu“, erklärt Hans-Peter Schöneweiß, Fraktionsvorsitzender der Essener FDP.

„Der aktuelle Fall einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit Geschäftsleuten ist hierbei nur die Spitze des Eisbergs.“ Die Freien Demokraten fordern eine verstärkte Polizeipräsenz vor Ort, um eine weitere Ausweitung der Drogenszene zu verhindern. „Es bewahrheitet sich, dass die permanente polizeiliche Videobeobachtung des Rheinischen Platzes einen unkontrollierbaren Verdrängungseffekt ausgelöst hat. Ging dieser zunächst in Richtung Universitätsviertel, erreicht er nun die direkte Citylage an der Viehofer Straße. Die mittelfristigen Pläne der Essen Marketing, hier eine neue Eventmeile zu etablieren, werden unter diesen Umständen auf wenig Gegenliebe der Essenerinnen und Essener stoßen“, so Schöneweiß.