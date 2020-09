Kleine Orientierung für noch Unentschlossene für die Wahlen am 13. September. Meine Fragen zu den Themen Nachhaltigkeit, Inklusion und Lebensqualität habe ich an die Rats-Fraktionen von SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Die Linke und FDP verschickt. Die Antworten werden nach Reihenfolge des Einganges eingestellt. (bisher bereits zugesagt: FDP)



Grüne Hauptstadt 2017 / Nachhaltigkeit und umweltgerechter Umbau der Stadt

1. Essen ist ja 2017 mit dem Titel „Grüne Hauptstadt“ ausgezeichnet worden. Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ist jedoch für eine Großstadt überraschend spärlich: So fahren die U- & Straßen-Bahnen ab 21 Uhr nur noch im 30-Minuten-Takt und überhaupt auch nur bis 23 Uhr. Wie planen Sie, den Nahverkehr auszubauen, um mehr Menschen dazu zu bewegen, das Auto stehenzulassen – speziell auch bei kurzen Wegen? Sollen Tickets deutlich günstiger angeboten werden als bisher, um das Autofahren auch finanziell unattraktiver zu machen?

2. Auf den Bürgersteigen sind vermehrt Radfahrer*innen und Menschen auf E-Scootern unterwegs. Wie wollen Sie Fußgänger*innen vor Unfällen schützen? Wie werden Sie sicherstellen, dass die Bürgersteige vorrangig von dieser Gruppe genutzt werden können und dass Fußgänger*innen endlich auch als Verkehrs-Teilnehmer*innen wahrgenommen werden?

3. Essen stellt den Vermieter*innen von Häusern und Wohnungen frei, welche Tonnen sie zur Müll-Entsorgung vorhalten – mit Ausnahme des vorgeschriebenen Restmülls. So kann es beispielsweise auch in Häusern des großen städtischen Wohnungsbau-Unternehmens Allbau vorkommen, dass es nur eine graue Tonne für den Hausmüll gibt. Das bedeutet für die betreffenden Mieter*innen, auch Müll für den grünen Punkt in der grauen Tonne zu entsorgen. Für Glas und Papier müssen diese Bürger*innen dann die öffentlichen Container aufsuchen, die oft überfüllt, rundherum verdreckt und nicht zwingend für die Aufnahme aller entsorgten Dinge geeignet sind (geschreddertes Papier). Außerdem bedeutet das in der Summe einen beträchtlichen Zeitaufwand. So werden Menschen, die umweltbewusst leben, dafür bestraft, indem das Recycling mühsam und zeitaufwendig ist. Wollen Sie in Essen den sog. Anschluss- und Benutzungs-Zwang erweitern und so Vermieter*innen zum Vorhalten mehrerer verschiedener Tonnen verpflichten? Wenn nein, wie wollen Sie erreichen, dass Ihre Bürger*innen, auch z. B. ältere Einwohner*innen, ohne großen Aufwand recyceln können?

Inklusion bzw. vollständige gesellschaftliche Einbeziehung bisher benachteiligter Bürger*innen

4. In Essen leben knapp 67.000 Menschen mit Schwerbehinderung (Jahresbericht 2017 des Landschaftsverbandes Rheinland; die Zahl könnte deutlich höher sein, wenn Menschen „ohne offizielle Diagnose“ hinzukommen). Nun sind viele Essener Freizeit-Einrichtungen bisher für Menschen mit bestimmten Behinderungen nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar. Im Kino „Filmstudio Glückauf“ beispielsweise hat die Fragestellerin mitbekommen, wie Eltern mit einer Tochter im Rollstuhl diese die Treppe hinunter- und hinauftragen mussten. Taube und hörbehinderte Menschen sind vom Kino-Genuss meistens ausgeschlossen, weil in Kinos keine Induktions-Schleifen verbaut und die meisten Filme ohne Untertitelung gezeigt werden; bei öffentlichen Veranstaltungen sind nur selten Gebärdensprach-Dolmetscher*innen anwesend. Bisher gibt es keine Verpflichtung privater Anbieter*innen (wie die oben erwähnten Kinos oder Theater, Restaurants, Sportstätten etc.), barrierefreie oder zumindest barrierearme Angebote vorzuhalten. Wie garantieren Sie volle Bürger*innen-Rechte auch für die 10 % der Bevölkerung mit Beeinträchtigungen, damit diese nicht wie bisher überwiegend auf Freizeit-Angebote im häuslichen Umfeld, mit eingeschränktem Teilnahme-Vergnügen oder weiter Anreise verwiesen bleiben?

Lebensqualität

5. Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock stellte für einige Städte des Ruhrgebietes eine im Bundesvergleich erschreckend niedrige Lebenserwartung fest. Essen belegte von 402 kreisfreien Städten und Landkreisen für die Lebenserwartung von Frauen den 381., bei Männern den 376. Platz (unterste 10 % in Gesamtdeutschland). Wie erklären Sie sich diese drastischen Befunde? Was werden Sie unternehmen, damit Essener Bürger*innen in einem gesundheitsverträglichen und wirtschaftskräftigen Umfeld leben können?