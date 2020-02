Zur Erinnerung:

CDU-Spitze pocht auf Unvereinbarkeit mit der LINKEN

…Generalsekretär Paul Ziemiak: Keine Zusammenarbeit mit der Linkspartei in Thüringen

Die CDU-Bundesspitze pocht in der Debatte über eine »Projektregierung« in Thüringen auf den geltenden Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei, der jegliche Zusammenarbeit mit Linkspartei und AfD ablehnt. »Wir wissen um die schwierige Situation in Thüringen. Dennoch ist klar, der Beschluss des 31. Parteitages der CDU Deutschlands gilt unverändert«, sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. »Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst, auch mit Unterstützung der CDU Thüringen. An diesen Beschluss sind alle Mitglieder der CDU gebunden.«…