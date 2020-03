Deutsche Kunstkritiker loben Besucherfreundlichkeit und hohe Qualität beim „Museum des Jahres“

Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Essen gratuliert stellvertretend für alle Beteiligten dem Direktor des Museums Folkwang, Peter Gorschlüter, zur Auszeichnung seines Hauses zum „Museum des Jahres“ durch die deutsche Sektion des internationalen Kunstkritikerverbandes Aica.

„Das Museum Folkwang ist ein würdiger Preisträger und uns Freie Demokraten freut neben der bescheinigten hohen qualitativen Ausrichtung dieser Institution besonders die explizite Betrachtung von Besucher- und Jugendfreundlichkeit durch die Juroren“, erklärt Dr. Karlgeorg Krüger, kulturpolitischer Sprecher der Essener FDP. „Dabei sind nicht allein der freie Eintritt in die Sammlung oder die lobenswerte Folkwang-App nach Aussage der Liberalen augenscheinliche Gründe. „Auch der Mut, gesellschaftlich relevante Themen in den Fokus zu nehmen, findet überregionale Beachtung und führt künstlerische Werke näher an die Menschen heran“, so Dr. Krüger.