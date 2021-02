Die Stadt bekommt vier weitere Quartiershausmeister. Oberbürgermeister Thomas Kufen hat kürzlich die Verträge unterzeichnet, damit die Wohlfahrtsverbände die neuen Mitarbeite einstellen können und diese zügig ihre Arbeit im Stadtteil aufnehmen.

Bisher sind die Quartiershausmeister in Altenessen-Süd, in Altendorf/Bochold, im Bergmannsfeld/Hörsterfeld sowie im Ost- und Südostviertel unterwegs. Mit den vier zusätzlichen Stellen können die Bereiche ausgeweitet werden, sodass künftig auch Quartiershausmeister in Kray, Altenessen-Nord/Karnap, Dellwig/Frintrop, Frohnhausen und Borbeck-Mitte vor Ort sind.

Das Modell hat sich bewährt

"Als Oberbürgermeister freue ich mich besonders, dass wir künftig mehr Quartiershausmeister vor Ort in den Stadtteilen haben. Das Modell hat sich bewährt und steigert die Lebensqualität in den Quartieren", so das Stadtoberhaupt. Quartiershausmeister fördern die Sauberkeit, Sicherheit, Ordnung im Quartier, sensibilisieren und aktivieren die Bürgerschaft bei der Übernahme von Verantwortung in ihrem Lebensumfeld und steigern das subjektive Sicherheitsgefühl im Stadtteil. Auch mit der Zusammenführung und Zusammenarbeit der Quartiershausmeister mit kriminalpräventiven Maßnahmen wie beispielsweise "Perspektive Nord(viertel)" konnten bereits gute Erfahrungen gemacht werden, sodass diese Zusammenarbeit künftig ebenfalls ausgeweitet werden soll.

Erster Ansprechpartner vor Ort

Als erster Ansprechpartner für die Bürger vor Ort stellen Quartiershausmeister eine verkürzte Verbindung zwischen Bürgern und der Verwaltung her. Insbesondere ihr Einsatz in den Abendstunden und am Wochenende soll auch Bewohner erreichen, die tagsüber im Zuge ihrer beruflichen Tätigkeit nicht im Bezirk anzutreffen sind, dennoch aber Bedarfe benennen wollen.

Zum Hintergrund



Der Rat der Stadt Essen hat am 27. November 2019 die Ausweitung des bisherigen Projektes "Quartiershausmeister" zu einer Regelstruktur für ausgewählte Stadtteile verabschiedet. Zusätzlich, zu den mit dem Ratsbeschluss festgelegten Stadtteilen, verständigten sich die Gesprächspartner unter anderem auf Basis statistischer Daten der Bevölkerungsstruktur und der jeweiligen Einschätzungen der Situation vor Ort auf die Verortung weiterer Quartiershausmeister in den Stadtbezirken Kray, Altenessen-Nord/Karnap, Dellwig/Frintrop, Frohnhausen und Borbeck-Mitte.