Die Corona-Politik polarisiert die Menschen, wie es Deutschland schon lange nicht mehr erlebt hat. Nachdem die meisten Menschen zunächst geduldig beobachtet haben, was geschieht und welche Maßnahmen die Politik als nächstes aus dem Hut zaubert, regt sich immer mehr Widerstand. Immer mehr Bürger zweifeln an der Verhältnismäßigkeit, ja gar an der Ehrlichkeit, der Maßnahmen. Es ist mittlerweile zu den meisten Menschen durchgedrungen, dass zwar die Anzahl positiver Testergebnisse steigt, forciert durch Massentestungen, aber die Anzahlen schwerer Erkrankungen und Todesfälle nicht substantiell mitgewachsen sind, wie dies kürzlich in der ARD Extra Sendung vom 5. 10. erklärt wurde.

hochgeladen von Libertus Wohlleben

hochgeladen von Libertus Wohlleben

Es lässt Skepsis in der breiten Fläche aufkommen, welche Berechtigung Grundrechtseingriffe denn dort haben sollen, wo eine pandemische Lage offensichtlich nicht vorhanden ist. Diverse Studien haben bereits bis zum Sommer gezeigt, dass eine weitrechende Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist. In einer Studie der Universität Tübingen konnte man bei 81 Prozent der nicht exponierten Personen kreuzreaktive SARS-CoV-2-T-Zellen nachweisen. Die breite Masse der Bevölkerung ist also weitgehend immun, was die in der Regel milden bis symptomfreien Verläufe erklärt. Auch melden sich immer mehr renommierte Fachleute zu Wort, die die politischen Maßnahmen für unnötig halten. Es scheint, dass die Dämme des Schweigens langsam brechen. Aktuell läuft bspw. die Unterzeichnungsphase der "Great Barrington Erklärung", die von absoluten Schwergewichten der Wissenschaften aus Harvard, Oxford, Stanford etc. inkl. Nobelpreistraeger der Medizin ins Leben gerufen wurde. Sie fordern die sofortige Beendigung aller Pandemiemaßnahmen und eine Rückkehr zum normalen Leben zum Wohle der Menschheit.

Vor diesem Hintergrund schwindet auch bei vielen Eltern in NRW die Akzeptanz für Maßnahmen, die ihren Kindern in den Schulen und Kindergärten auferlegt werden. Eine Mutter hat einen offenen Brief an Gesundheitsminister Laumann formuliert, der insbesondere die Abschaffung der Maskenpflicht an Schulen in NRW fordert. Die Argumente sind unterfüttert mit wissenschaftlichen Belegen und haben bereits großen Anklang gefunden. Aktuell finden sich bereits mehr als 600 Unterzeichner. Die Unterschriftensammlung läuft bis zum 15.10.2020 24:00 Uhr. Am 16.10 wird der Brief veröffentlicht. Der Brief ist aktuell hier einzusehen. Wer mitzeichnen möchte, sendet eine E-Mail an Viktoria.t@runbox.com mit Vorname, Nachname, PLZ, Ort, optional Beruf.

Solange die gefühlte sowie die objektive Verhältnismäßigkeit sich im politischen Handeln in einer derartigen Schieflage befindet wie derzeit, wird der Konflikt zwischen Regierung und Souverän immer weiter an Fahrt aufnehmen. Es bleibt spannend und wird wohl ein langer Winter der Wahrheit werden, wie Bild Chefredakteur Julian Reichelt dies bereits angekündigt hat.