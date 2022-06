E I N L A D U N G!

Politik im Vorbeifahren – CDU lädt wieder zur jährlichen Drahteseltour mit anschließendem Barbecue!

- Aktuelles aus Byfang, Dilldorf & Kupferdreh! – Vom Hochwasserschutz, neuen Kita´s und der Dilldorfschule bis zum Bebauungsplan Byfang und dem neuen Plangebiet Seeviertel!

Termin: Sonntag, 03. Juli 2022

Start: 14.00 Uhr

Treffpunkt: Kupferdreher Markt

Teilnahmebedingung: Mitbringen einer FFP 2 (für Innenführungen)

Anmeldungen sind erwünscht (Mobil: 0170 53 73 448 - Kalweit - oder E-Mail: dirk.kalweit@cdu-essen.de).

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

als Menschen zusammen kommen, sich an der frischen Luft bewegen und dabei noch viel NEUES über die eigene Umgebung in den Stadt- und Ortsteilen Byfang, Dilldorf und Kupferdreh zu erfahren, kaum ein anderes politisches Veranstaltungsformat informiert erlebnisreicher, naturnaher und gesünder als die jährliche Politische-Fahrradtour der CDU Kupferdreh/Byfang – und das bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert! Oft kopiert aber nie erreicht und nach den vielen Corona-Einschränkungen nun eine besondere Veranstaltungsform, um Politik wieder in Gemeinschaft zu erleben!

Und so laden wir SIE auch in diesem Sommer wieder recht herzlich dazu ein, auf einer interessanten Rundreise mit dem „Drahtesel“ die vielen örtlichen Punkte, die aktuell oder zukünftig in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh umgebaut, neugebaut oder geplant werden, fachlich und interessant vorgestellt zu bekommen. Themenschwerpunkte sind in diesem Jahr u.a. die Planungen zu einem `verbesserten Hochwasserschutz` sowie Sachstandsberichte zu den Punkten `Öffentliche-Toiletten`, `Neubaugebiet Seeviertel`, `Seehafen Kupferdreh`, `neue Dilldorfschule`, `aktuelle Verkehrs-Lärmschutz-Maßnahmen`, `neuer Gewerbepark Kupferdreh`, `neues Radwegekonzept` oder `Bebauungsplan Byfang`. Neben der breiten Informationsvermittlung bietet die Politische-Fahrradtour zudem die Möglichkeit, dass SIE bereits im Vorfeld politischer Entscheidungen frühzeitig über geplante Vorhaben informiert werden und somit in die politische Entscheidungsfindung einbezogen werden.

Am kommenden Sonntag, den 03. Juli 2022, ist es wieder soweit. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr am Kupferdreher Markt. Unter dem Motto „Politik im Vorbeifahren - Die politische Fahrradtour - DAS -ORIGINAL“ findet unter fachkundiger Leitung des Vorsitzenden der CDU Kupferdreh/Byfang, Ratsherrn Dirk Kalweit, sowie der Bezirksvertreter Marc Hubbert und Wilhelm Kohlmann die diesjährige ca. zweieinhalbstündige Erlebnisfahrradrundreise statt. Mehrere Zwischenstopps und Getränkepausen sind vorgesehen. Sportliche Höchstleistungen sind ausdrücklich nicht gefordert. Die Routen sind - trotz der anspruchsvollen Topographie in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh - so ausgesucht, dass normal trainierte Mitfahrer keine konditionellen Schwierigkeiten bekommen.

Hinweise zu den Corona-Hygienebestimmungen

Aufgrund der Corona-Pandemie wird freundlicherweise darum gebeten, FFP2 Masken mitzuführen und bei den anstehenden Führungen in Gebäuden zu tragen. Auf die Einhaltung der Mindestabstände wird geachtet. Zur besseren Planung wird um Anmeldungen (Tel.: 01705373448 – Dirk Kalweit – oder E-Mail dirk.kalweit@cdu-essen.de) gebeten.

Im Anschluss an die Radtour findet das traditionelle Politisches-Barbecue statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Bei ergiebigen Dauerregen und Gewitter wird ein neuer Termin angeboten.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und ein Wiedersehen.

Herzliche Grüßen