Nur zwei Tage vor der Kommunalwahl lädt der CDU-Ratskandidat für Vogelheim und Altenessen-Süd Sadik Cicin am Freitag, den 11. 9. um 9 Uhr zu einem politischen Spaziergang mit Oberbürgermeister Thomas Kufen durch Vogelheim. Treffpunkt ist auf Höhe des Hauses Vogelheimer Straße 168. Auch Patrick Korte, Profi-Boxer und Unterstützer von Thomas Kufen, nimmt an dem Spaziergang teil. Endpunkt des Rundgangs ist gegen 10:30 Uhr die Gartenanlage Emil-Emscher e.V. an der Wildstraße 17a. Dort sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch zu einem Frühstück geladen.

Für politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger bietet sich kurz vor der Kommunalwahl noch einmal die Gelegenheit mit dem zur Wiederwahl kandidierenden Oberbürgermeister Thomas Kufen und dem Ratskandidaten der CDU für Vogelheim und Altenessen-Süd Sadik Cicin ungezwungen ins Gespräch zu kommen.

Es gilt die aktuelle Corona-Schutzverordnung. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich daher vorab mit Namen und Kontaktdaten unter wichmann@cdu-essen.deanmelden und eine eigene Schutzmaske mitbringen.