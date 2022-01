Mit hohen Anmeldezahlen geht die stadtweite Aktion SauberZauber ins neue Jahr. Die Organisatoren erwarten erneut viele tausend Essenerinnen und Essener, die ihre Stadtteile von Müll und Unrat befreien. Schon jetzt haben sich 9.246 Engagierte in 219 Gruppen registriert. Anmeldungen sind online bis zum 12. Februar möglich.

Die wachsende Bürgeraktion ist möglich durch eine eingespielte Kooperation und Logistik von Stadtverwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. "Das Bewusstsein für Sauberkeit und Verantwortung ist groß in unserer Stadt. Das beweisen die wachsenden Teilnehmerzahlen unseres SauberZaubers und die ehrenamtlichen Gruppen, die sich ganzjährig einsetzen, damit Essen sauber bleibt. Ihnen und den hauptamtlichen Möglichmachern danke ich", sagt Oberbürgermeister und Schirmherr Thomas Kufen.

Logistische Meisterleistung

Der SauberZauber ist eine generationenübergreifende Tradition in Essen. Dabei gilt: Bewusstsein schaffen, Engagement fördern, Verantwortung übernehmen – als Teil des städtischen Aktionsplans "Essen bleib(t) sauber!" werden Menschen für das Thema Sauberkeit sensibilisiert und positives Umweltverhalten von der Kita an gefördert.

Als Projektpartner bewältigen die Stadt Essen und die Ehrenamt Agentur Essen gemeinsam mit den Entsorgungsbetrieben Essen und der Jugendberufshilfe Jahr für Jahr eine logistische Herausforderung. Bis zu 500 Gruppen registrieren sich über die Webseite www.ehrenamtessen.de. Sie wirbt, koordiniert und nimmt Anmeldungen an. Seit 2012 laufen alle Fäden bei dem Verein zusammen.

"Nach eingehender Prüfung und Rücksprache mit den Ehrenamtlichen, erstellen wir Lieferscheine. Diese werden an die Jugendberufshilfe übermittelt. In den Lagern an der Schürmannstraße kommissionieren Auszubildende individuelle Pakete, die zwei EBE-Mitarbeiter fünf Wochen lang allen registrierten Gruppen frei Haus liefern", erklärt Janina Krüger, Geschäftsführerin der Ehrenamt Agentur Essen und ergänzt: "Schon die Auslieferung bis zur Haustür ist aktive Anerkennungskultur. Bei ähnlichen Aktionen anderer Kommunen müssen Engagierte eigenes Material nutzen oder an zentralen Stellen abholen."

Jugendhilfe ist seit zehn Jahren dabei

Die Jugendberufshilfe Essen kann Jubiläum feiern, denn sie ist seit mittlerweile zehn Jahren Logistikpartner bei der stadtweiten Reinigungsaktion und sorgt für die reibungslose Ausstattung der Engagierten. Thomas Wittke, Geschäftsführer von Jugendhilfe und Jugendberufshilfe Essen, bedankt sich bei den Jugendlichen und Mitarbeitern: "Es freut uns sehr, dass wir mit den Reha-Auszubildenden des Bereichs Fachkraft für Lagerlogistik sowie Teilnehmenden des Projekts Reha-BvB seit 2012 zum Gelingen des SauberZaubers beitragen können. Jeder Lieferschein und jedes Paket variieren je nach Menge und wir bewegen in wenigen Wochen mehrere Tonnen an Material. Jahr für Jahr eine herausragende Leistung unserer Jugendlichen und Mitarbeitenden!"

Die Bedeutung der SauberZauber-Kommissionierung betont auch Andreas Meißner, Ausbilder der Jugendberufshilfe Essen: "Der SauberZauber ist ein ideales Lernfeld für unsere Auszubildenden und Teilnehmer. Mit beispielsweise Wareneingang, Kommissionierung der Materialien sowie der Vorbereitung des Abtransports erfahren sie praxisnah Tätigkeiten aus dem späteren Berufsleben. Die Jugendlichen sind begeistert, durch ihre Arbeit das Ehrenamt zu unterstützen und einen Beitrag für die Sauberkeit ihrer Stadt zu leisten.“

Einsatz für das Ehrenamt

"Die EBE-Gemeinschaft ist stolz, seit der allerersten Aktion SauberZauber-Hauptsponsor und Partner des Essener Ehrenamts zu sein. Unser Team liefert stadtweit Säcke, Zangen und Handschuhe an die Gruppen aus und übernimmt die Abholung und Entsorgung der gefüllten Müllsäcke und des Sperrmülls", sagt Ulrich W. Husemann, Geschäftsführer der Entsorgungsbetriebe Essen. Das Unternehmen spendet nahezu das gesamte Material, stellt Zangen, Handschuhe und Müllsäcke für alle Gruppen bereit und sorgt für die umfangreiche Logistik.

Die professionelle Hilfe der EBE geht Hand in Hand mit dem Einsatz der Ehrenamtlichen. Sauberkeit liegt in der Verantwortung aller – vom Abfallverursacher bis zum Entsorger. Die Mitarbeiter bringen viel Erfahrung ein, um die Engagierten vor Ort zu unterstützen. Stets kommen mehrere Wagenladungen Sperrgut und auch Gefahrenstoffe, wie Farbeimer und Batterien, zusammen, die die Ehrenamtlichen in Gebüschen und Hecken finden.

Die Abholung der SauberZauber-Fundsachen findet in einem Zeitraum statt, der insgesamt drei Wochen umfasst. Die EBE stellt logistisch sinnvolle Touren zusammen, um uneffektive Leerfahrten und zeitraubende Strecken zu vermeiden. Ziel ist es, dass bis Anfang April alle SauberZauber-Sammlungen abgeholt sind.

Sponsoring ermöglicht Attraktivität

"Das Engagement aller Generationen und Stadtteile für mehr Sauberkeit beeindruckt uns. Den vielen tausend Ehrenamtlichen gebührt Anerkennung und Dank", sagt Britta Balt, stellvertretende Abteilungsleiterin Unternehmenskommunikation des Ruhrverband. Der Ruhrverband engagiert sich im neunten Jahr als Kooperationspartner und unterstützt durch das Sponsoring von zwei Freizeit- und Kanugutscheinen im Gesamtwert von 1.000 Euro.

Die Ruhrbahn GmbH ist Unterstützerin der ersten Stunde und ermöglicht seither allen Engagierten, die einen SauberZauber-Button vorzeigen, am Hauptaktionstag freie Fahrt in ihren Bussen und Bahnen im Essener Stadtgebiet. Dazu erhält jeder angemeldete Teilnehmer einen ökologisch abbaubaren Stoffbutton, den er gut sichtbar tragen soll. In ihren Kundencentern wirbt die Ruhrbahn für die Aktion.

Die GENO BANK ESSEN eG stiftet zum siebten Mal in Folge Gutscheine über 500 Euro für ein großes Sportgeschäft und zusätzlich attraktive Sachpreise im Wert von 1.500 Euro.

Seit acht Jahren unterstützt die NOWEDA Apothekergenossenschaft eG den SauberZauber aktiv bei der Öffentlichkeitsarbeit. Auch 2022 wird mit Flyern, Postern und Informationsmaterialien stadtweit in Essens Apotheken zum Mitmachen aufgerufen.

Viele Preise gehen an die Teilnehmer

Am 9. Mai soll dann die Preisverleihung stattfinden Ob der Termin als Präsenzveranstaltung oder virtuell stattfindet, wird nach den geltenden Auflagen entschieden.

Die Seaside Beach Baldeney GmbH ist zum sechsten Mal dabei und vergibt Eintrittskarten. Zwei Gruppen dürfen sich über je einen Grillplatz plus Getränke im Wert von 200 Euro freuen. Zusätzlich werden fünf Jahreskarten und Gästelistenplätze für Großkonzerte verlost.

Die Reinigungsexperten von H.-P. Wlodarczak Staubsauger & Bodenreinigungsmaschinen aus Kray-Leithe unterstützen im fünften Jahr und stellen Hochdruckreiniger und mehrere Putz-Sets zur Verfügung.

Die Allbau GmbH ermöglichen erneut Baumarkt-Gutscheine im Wert von 500 Euro. Deutschlands größter Filmpalast Lichtburg stellt drei Familienboxen und Vorstellungen für zwei Schulklassen bereit. Die Privatbrauerei Jacob Stauder lobt eine Brauereibesichtigung, zwei Liegestühle und Tombolapreise aus ihrem umfangreichen Shop aus. Sie alle sind seit sechs Jahren Sponsorenpartner des SauberZaubers.

Im dritten Jahr vergeben die Reinigungsmittelhersteller BONALIN eine Reinigungsmittel-Flatrate für eine Einrichtung im Wert 100 Euro.