Rund 45 politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger trafen sich mit Oberbürgermeister Thomas Kufen und dem Ratskandidaten der CDU für Bergerhausen, Peter Tuppeck, am Schürmannhof an der Kaninenberghöhe. Heute bietet der ehemalige und seit 1472 dokumentierte Bauernhof Seniorenwohnungen für das Leben im Alter an.

Vorbei am „Krausen Bäumchen“ führte der Weg die Spazierenden entlang der Ruhrallee und durch den Schulkirchweg zur Kunstwerkerstraße. Dort sollen Fläche und Gebäude der ehemaligen Kunstwerkerschule zum Verkauf gestellt werden. Noch im Juli dieses Jahres war Oberbürgermeister Thomas Kufen im Gespräch mit der Bezirksvertretung vor Ort, die sich für den Erhalt des Gebäudes einsetzt. Deshalb soll ein Konzept zum Zuge kommen, das bestimmten von der Stadt festgelegten Kriterien entspricht. Eine Bebauung unter Einschluss der Struktur des Schulgebäudes ist damit eine Option.

Weiter führte der Weg durch das Siepental, wo viele Familien das Wochenende genossen und das Gespräch mit dem Oberbürgermeister suchten. Ein fröhlich picknickender Junggesellinnenabschied freute sich über die guten Wünsche des Stadtoberhauptes für die zukünftige Braut.

Zurück am Ausgangspunkt dankte Ratskandidat Peter Tuppeck Oberbürgermeister Thomas Kufen für die Zeit für einen 2-stündigen Spaziergang durch Bergerhausen und die Möglichkeit für die Bürger zum vielfältigen Austausch sowie die interessanten Gespräche.