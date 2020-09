Auf Einladung von Luca Ducree, CDU-Ratskandidat für Horst und Eiberg, stieg Oberbürgermeister Thomas Kufen am Dienstag (1.9.) mit dem Profiboxer Patrick Korte und dem Künstler Dennis Klapschus im Boxing Industry in den Ring. Es ging nicht um den Austausch von Schwingern und Haken, sondern um die Motivation zum Erfolg und soziales Engagement.

Vor knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörern sprach Thomas Kufen mit Dennis Klapschus – auch bekannt unter dem Künstlernamen Deklart – wie sein Weg von Altenessen über Düsseldorf und Mallorca zu international anerkannten Ausstellungen in Miami führte. Der Künstler lernte zunächst den Beruf des Maurers und studierte Architektur, bevor er in einem weiteren Schritt das Hobby zum Beruf machte und hauptberuflicher Künstler wurde. Seine Kunst wird inspiriert von den Comic-Helden seiner Jugend und ist mit einer persönlichen provokanten Note versehen. Unter anderem erfuhr das Publikum, wie es dazu kam, dass ein Kunstwerk von Klapschus die Tour-Jacke von Dieter Bohlen veredelte und warum er ganz bewusst kürzlich von Düsseldorf wieder nach Essen gezogen ist. Mit Werken, die demnächst längerfristig im öffentlichen Raum in Essen zu sehen sein werden, möchte er Jugendliche dazu motivieren, etwas aus sich zu machen. Klapschus brachte sein Lebensmotto auf den Punkt: „ Du kannst alles erreichen – wenn du willst. Ich finde, das passt sehr gut ins Ruhrgebiet.“

Patrick Korte ist wie Thomas Kufen aus Essen Borbeck. Als Profi-Boxer kennt er alle Höhen und Tiefen des sportlichen Wettkampfes. Nach einer KO-Niederlage konnte er sich durch die Unterstützung von Familie, Team und Fans wieder zu neuen Kämpfen motivieren. Derzeit ist er als IBO Continental Heavyweight Champion Weltmeister seiner Gewichtsklasse. Für den Sportler ist soziales Engagement immer eine Selbstverständlichkeit gewesen – besonders zu Gunsten von kranken Kindern und benachteiligen Jugendlichen. Korte unterstützt gerne die Jugendlichen auf ihrem Weg zu einem eigenständigen Leben, indem er mit ihnen regelmäßig trainiert. Wichtig ist ihm der gesellschaftliche Zusammenhalt, für den sich auch Thomas Kufen mit viel Engagement einsetzt.

Kufen, Korte, Klapschus und der einladende Ratskandidat Luca Ducree waren sich einig, dass Erfolge in Kunst, Sport, Politik und im Leben wesentlich einfacher erreicht werden, wenn man sein Ziel mit Herzblut und gegenseitiger Unterstützung verfolgt