Rund 30 Bürgerinnen und Bürger trafen sich auf Einladung des CDU-Ratskandidaten für Vogelheim/Altenessen, Sadik Cicin, am Freitagmorgen mit Oberbürgermeister Kufen zu einem Rundgang durch Vogelheim. Auch Patrick Korte, Essener Profi-Boxer und Unterstützer von Thomas Kufen, nahm an dem Spaziergang teil. „Ich habe 1999 meine Boxlaufbahn als Amateur im Box Club Vogelheim in Räumlichkeiten der Gesamtschule Nord begonnen. Noch heute habe ich viele Fans und Freunde hier“, erklärte er seine Verbundenheit mit dem Stadtteil.

Nach wenigen Metern entlang der Vogelheimer Straße bogen die Spaziergängerinnen und Spaziergänger in die Wohnviertel nördlich der Straße ein. Hier dominieren viel Grün und schön renovierte Miets- und Einfamilienhäuser das Bild. In diesen Straßen haben die Wohnungsbaugesellschaften in den vergangenen Jahren nicht mehr vermietbare fünfstöckige Häuser abgerissen und durch neue Hauseinheiten mit sechs oder sieben Mietparteien ersetzt. Auch private Hausbesitzer haben sich durch das Engagement der Wohnungsbaugesellschaften motivieren lassen, ihre Immobilien ebenfalls zeitgemäß zu renovieren. Sadik Cicin hebt hervor: „Ein wichtiger Faktor im Erneuerungsprozess in Vogelheim war der Einsatz und die Unterstützung durch Oberbürgermeister Thomas Kufen, der gemeinsam mit der CDU-Fraktion im Stadtrat auf Fördertöpfe beispielsweise der Landesregierung hinwies, die die Baumaßnahmen vor Ort finanziell unterstützten.“

Weiter führte der Spaziergang zur Gartenanlage Emil-Emscher e.V. wo ein Frühstück auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wartete. Beim Essen wies Patrick Korte besonders mit Blick auf die jüngeren Teilnehmer der Veranstaltung darauf hin, welche wichtige Funktion der Sport auch in schwierigen Lebenslagen hat. Die im Sport gelernte Disziplin und der Respekt vor dem Gegenüber sind auch für das wahre Leben von großer Bedeutung.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren sich einig, dass in Vogelheim schon einiges zur Verbesserung des Lebensumfeldes geschehen ist. Ein guter Ausgangspunkt für die weiteren notwendigen Maßnahmen in näherer Zukunft. Thomas Kufen betonte: „ Ich war nicht das letzte Mal in Vogelheim.“