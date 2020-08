Oberbürgermeister Thomas Kufen trifft am Dienstag, den 1. September um 19 Uhr den Essener Profiboxer Patrick Korte und den Künstler Dennis Klapschus im Boxing Industry am Breloher Steig 5. Nach der Begrüßung durch Luca Ducreè, den Ratskandidaten der CDU für Horst und Eiberg, diskutiert Thomas Kufen mit Korte und Klapschus über soziales Engagement in unserer Stadtgesellschaft und über die oft ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen können sich auf interessante Einblicke freuen und sicherlich mit Thomas Kufen zu diesen und anderen Themen ins Gespräch kommen.

Auf Grund der geltenden Corona-Schutzverordnung ist die Teilnehmerzahl begrenzt und eine Anmeldung notwendig. Bitte melden Sie sich mit Ihrem Namen und Ihren Kontaktdaten vorab unter ducree@ju-essen.de an. Eine eigene Alltagsmaske ist mitzubringen.