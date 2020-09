Der Rat der Stadt beschließt in seiner bevorstehenden letzten Sitzung in dieser Ratsperiode am kommenden Mittwoch die Ersatzbeschaffung der Bestuhlung im Ratssaal des Rathauses Porscheplatz. Dafür sollen außerplanmäßige Mittel in Höhe von rund 279.000 EUR bereitgestellt werden.

Tierschutz im Rat der Stadt Essen mahnt Kostenmäßigung an - und fordert vegane Bezüge

Unstreitig ist zwischen allen Ratsfraktionen, dass die im Ratssaal vorhandenen Konferenzsessel, die noch zur Grundausstattung bei Rathausbezug vor mehr als 40 Jahren gehören, trotz wiederholter Reparaturen so beschädigt und z.T. unbrauchbar sind, dass eine Neuanschaffung geboten ist. "Es stellt sich nun die Frage, was wir wollen. Für uns als Tierschutz Essen ist völlig klar, dass wir bei den neu anzuschaffenden Stühlen für einen veganen, tierleidfreien Bezug votieren," so Elisabeth Maria van Heesch-Orgass, Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion der Tierschutzpartei im Rat der Stadt Essen. Dabei geht es den Tierschützern nicht per se um eine 'billigere' Variante, sondern vorrangig um den Verzicht auf Tierhäute aus Massentierhaltung und Schlachtindustrie als Bezugswahl. Allerdings hat die Fraktion auch die horrenden Kosten für Ledersessel im Blick.

Europaweite Ausschreibung

Zur Ratssitzung hat Tierschutz Essen einen Antrag in den Rat eingebracht, wonach der Rat bei der zu beschliessenden europaweiten Ausschreibung der Neubestuhlung auch die Option der veganen Bezüge als Angebotsalternative mit einfordern soll. "Dabei denken wir nicht an je nach Wahl eventuell leichter verschleissbare Stoffbezüge, sondern z.B. an veganes Leder, gerne auch aus recyceltem Plastik oder ähnliche tierleidfreie und umweltfreundliche Möglichkeiten," erläutert Ratsherr Marco Trauten, als Raumausstattermeister vom Fach. Die Grüne Hauptstadt könne hier eine Visitenkarte für den Tierschutz abgeben, so die Essener Tierschützer.