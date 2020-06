Das Essener Lokalteam der paneuropäischen Partei Volt hat für den RadEntscheid Essen 435 Unterschriften gesammelt und am 26. Juni 2020 auf dem Europaplatz in Essen an das RadEntscheid-Team übergeben.

Für Volt Essen ist das auch der Auftakt für den beginnenden Kommunalwahlkampf. Besonders die Schwerpunkte Bürger*innenbeteiligung und Verkehrswende sind Aspekte, die sich auch die junge Partei Volt auf die Fahne schreibt.

Volt möchte 2020 in den Essener Stadtrat und das Ruhrparlament einziehen und sich dort für ein lebenswertes Essen und Ruhrgebiet einsetzen.

Über Volt

Europäische Herausforderungen brauchen europäische Lösungen. Dabei stoßen nationale Parteien an ihre Grenzen und populistische Versprechen setzen den Frieden in der EU aufs Spiel. Volt ist eine Bewegung und Partei für ganz Europa. In über 30 Ländern bewegen die Mitglieder von Volt Bürgerinnen und Bürger dazu auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene, Politik neu zu denken und mitzugestalten. Und mit der Europawahl im Mai 2019 zog Volt sogar in das EU-Parlament ein.

Das Essener Team wurde im Juli 2019 gegründet.