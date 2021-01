Am Freitagmorgen hat sich die neue CDU-Fraktion in den Gremien des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) konstituiert. Einstimmig als Fraktionsvorsitzender wurde erneut Frank Heidenreich aus Duisburg gewählt.

„Ich freue mich auch die neue Wahlperiode. Auch gerade weil wir einiges zu bewältigen haben in nächster Zeit, was gewaltige Brocken sind“, erklärt der alte und neue Vorsitzende der größten Fraktion in der Verbands­versammlung des VRR. Frank Heidenreich verweist dabei auf die Folgen der Coronapandemie für die Einnahmen des VRR, die Verkehrsunternehmen und die haftenden Kommunen.

„Bund und Land haben uns bisher gut durch die Pandemie geholfen. Allerdings wird das nicht auf Dauer so bleiben können. Durch mehr HomeOffice zeichnet sich auch dauerhaft ein anderes Nutzerverhalten ab. Damit wird der VRR umgehen müssen“, so Frank Heidenreich weiter. Gespräche mit anderen Fraktionen über gemeinsame Vorstellungen sollen Anfang Februar beginnen.

Am 26. Februar 2021 tagt die neu zusammengesetzte Verbandsversammlung erstmalig. Sie spiegelt dann die Wahlergebnisse der Kommunalwahl vom

13. September 2021 wieder.

Weitere Vorstandsmitglieder

Zu stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurden gewählt Andreas Hartnigk (Ratsmitglied Düsseldorf), Jörg Jedfeld (Kreistagsmitglied Kreis Recklinghausen), Martin Richter (Kreisdirektor Kreis Mettmann) und Hans-Jürgen Petrauschke (Landrat Rhein-Kreis Neuss); Schatzmeisterin wurde neu Martina Schürmann (Ratsmitglied Stadt Essen). Als Beisitzer gehören dem Vorstand an: Christian Canzler (Kämmerer Stadt Viersen), Frank Gensler (Kämmerer Stadt Neuss), Alexandra Gräber (Kreistagsmitglied Kreis Mettmann), Johannes Kraft (Kreistagsmitglied Ennepe-Ruhr, Ratsmitglied Ennepetal), Joachim Roeske (Ratsmitglied Mönchengladbach) und Uwe Waßmann (Ratsmitglied Stadt Dortmund). Für die Kommunen des Nahverkehrs-Zweckverbands Niederrhein (NVN) wurde Frank Berger (Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag Kreis Wesel) in den Vorstand gewählt. Alter und neuer Fraktionsgeschäftsführer ist Dirk Schmidt.

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ist ein Verkehrsverbund und zugleich Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) in Nordrhein-Westfalen. Das Gebiet des mit 8,1 Millionen Einwohnern größten Verkehrsverbundes Europas umfasst das Ruhrgebiet, den Niederrhein, Teile des Bergischen Landes sowie die Landeshauptstadt Düsseldorf. Als Zweckverband verfügt der VRR über eine parlamentarische Versammlung mit Vertretern aller Mitgliedskommunen. In den Gremien werden u. a. die Tarifstruktur, Fahrpreise, Investitionsförderung und Sicherheitskonzepte entschieden.

Das beigefügte Bild zeigt von links nach rechts:

Frank Berger, Christian Canzler, Uwe Waßmann, Frank Gensler, Jörg Jedfeld, Joachim Roesge, Martin Richter, Johannes Kraft, Frank Heidenreich, Alexandra Gräber, Andreas Hartnigk, Martina Schürmann

Foto: CDU-Fraktion im VRR, Dirk Schmidt, Abdruck frei