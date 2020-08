Die Menschen im Stadtteil Vogelheim liegen mir besonders am Herzen sagt Sadik Cicin, Kandidat der CDU Fraktion für den Stadtbezirk V. Wohnbebauung, Ausweitung des Grünanteils und verkehrsberuhigte Straßen sowie eine gute Infrastruktur sind Themen die es umzusetzen gilt. Vor allem das Stadtentwicklungsprojekt Freiheit Emscher mit der Chance auf eine Verlängerung der Bahnhofstangente bis zum Stadion Essen und weiter nach Bottrop würde den Stadtteil aufwerten.

Der 42 jährige Ratskandidat für Vogelheim stellt sich am Samstag den 22.08.2020 von 10 – 12 Uhr den Fragen der Bürgerinnen und Bürger am Informationsstand dem Penny-Markt auf der Vogelheimer Straße vor. Die Kandidaten für den gesamten Stadtbezirk V werden ebenfalls anwesend sein.