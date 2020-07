Mahnwache gegen den Gesundheits-Kahlschlag im Essener Norden!

"Wir wollen, dass eine exzellente Gesundheitsversorgung keine Frage der Himmelsrichtung wird. Leider ist genau das durch die neuen Pläne der Contilia zu befürchten. Deshalb haben wir heute eine Mahnwache vor dem „Runden Tisch“ zur Zukunft der Krankenhäuser abgehalten. Gesundheit muss für ALLE nah bleiben! DANKE an alle Vertreter*innen von Parteien, Gewerkschaften, Sozialverbänden – und allen voran an alle Beschäftigten der Kath. Kliniken! – die dabei waren! “, so SPD-Oberbürgermeisterkandidat Oliver Kern.

Ihr möchtet euch einen Eindruck von der Mahnwache verschaffen, die Redebeiträge von dem SPD-Ratsherrn Martin Schlauch und von OB-Kandidat Oliver Kern hören?

Schaut gerne auf dem Youtube-Kanal der SPD-Altenessen oder auf dem Facebook-Kanal der SPD-Altenessen vorbei und schaut euch das Video an.