Spannende Kommunalwahlen. Wie haben die Menschen abgestimmt? Wer soll in den nächsten fünf Jahren Essener Oberbürgermeister sein?

Morgens um 8 Uhr öffneten die Wahllokale. Um 18 Uhr werden sie schließen, dann beginnt die Auszählung der abgegebenen Stimmen. 446.384 Essener waren dazu aufgerufen, ihrem Bürgerrecht nach zu kommen und zu wählen. Sicherlich bedingt durch die Covid19-Einschränkungen hatten sich rund 93.000 Personen Briefwahlunterlagen ausstellen lassen. Die anderen waren dazu aufgerufen, sich ausgerüstet mit Mund-Nasen-Schutz und eigenem Kugelschreiber in ihr Wahllokal zu begeben. Lange Warteschlangen vor der Tür inklusive.

Neben der Wahl des Oberbürgermeisters sollte auch über die Zusammensetzung von Rat, Bezirksvertretungen, Ruhrparlament und Integrationsrat abgestimmt werden. Früh zeichnete sich ab, dass die Wahlbeteiligung sehr der von 2014 ähnelt. Damals hatten die Kommunalwahlen mit den Europawahlen zusammen gelegen. Lag die Wahlbeteiligung um 12 Uhr mit 18,0 Prozent noch knapp unterm Wert von 2014, stieg sie nachmittags deutlich auf 40,8 Prozent.

Wer wird Stadtoberhaupt?

Spannend die Frage um das zukünftige Stadtoberhaupt. Neben Amtsinhaber Thomas Kufen (CDU) traten noch an: Oliver Kern (SPD), Mehrdad Mostofizadeh (Grüne), Daniel Kerekeš (DIE LINKE), Harald Parussel (AfD), Dr. Karlgeorg Krüger (FDP), Annie Tarrach (Die Partei), Detlef Fergeé (NPD) und Peter Köster (DKP). Sollte keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten, findet am 27. September eine Stichwahl statt. Teilnehmen werden die beiden Bewerber, die bei der ersten Wahl die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben.

Elf Tage vor den Kommunalwahlen in NRW sahen die Meinungsforscher von infratest dimap im Auftrag des WDR sowie mehrerer Tageszeitungen eine klare Entscheidung um das Amt des Oberbürgermeistes voraus. Sie prognostizierten satte 60 Prozent Zustimmung für Thomas Kufen und für seine Herausforderer Oliver Kern (15) und Mehrdad Mostofizadeh (13) deutlich das Nachsehen. Doch Prognosen spiegeln nur ein Meinungsbild wieder. Am Morgen des Wahltages lud Thomas Kufen die Essener über die sozialen Medien dazu ein, zur Abstimmung zu gehen: „Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gestalten Sie die Zukunft unserer Stadt mit.“ Das sah Oliver Kern ähnlich und meinte: „Die Wahllokale sind offen. Los geht’s.“ Mehrdad Mostofizadeh betonte: „Heute wählen gehen. Jede Stimme zählt.“

Um 18 Uhr beginnt das große Warten. Zuerst sollen die Stimmen der Oberbürgermeisterwahl ausgezählt werden und um 19.30 Uhr ein Ergebnis verkündet werden.