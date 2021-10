Am 2.10.21 demonstrierten 500 Pflegekräfte in Herne gegen die NRW-Pflegekammer.

Heute ist der 27. Streiktag in der Pflege in Berlin.



Nun hat sich die Berliner Volksbühne mit den Streikenden solidarisiert.

Noch immer keine Einigung im Tarifstreit der Krankenhäuser von Vivantes und Charité mit der Gewerkschaft Verdi. „Es gibt weiterhin Gespräche“, sagte ein Charité-Sprecher am 4. Oktober 2021 der Deutschen Presse-Agentur.

Für den 9. Oktober ist eine Großdemo am Hermannplatz in Berlin geplant.

Krankenhaus- und Pflegemitarbeiter sind in allen landeseigenen Häusern (Vivantes und Charité) am 9. September 2021 in einen unbefristeten Streik getreten. Sie setzen sich für einen Entlastungstarifvertrag mit besseren Arbeitsbedingungen ein. Unter anderem soll die Personaldichte auf den Stationen erhöht werden. Bei den Konzern-Töchtern von Vivantes möchte Verdi eine Anwendung des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) erreichen.

Die Pflegekammer als Befriedungsinstrument für die Politik und Einrichtungsträger zu Lasten der Beschäftigten, Bewohner und Patienten!