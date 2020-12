Homeoffice oder Betriebsferien: Das gibt es für die Apotheken in Essen auch in diesem außergewöhnlichen Corona-Jahr nicht. Und schon gar nicht Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, zu Silvester und Neujahr.

„Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, versichert Dr. Rolf-Günther Westhaus, Pressesprecher der Apotheker in Essen. Die Dienstbereitschaft der jeweiligen Notdienst-Apotheken dauert grundsätzlich 24 Stunden. Immer von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr am Folgetag. Die Apotheken in Deutschland haben den gesetzlichen Auftrag, auch nachts, am Wochenende und an Feiertagen die Arzneimittelversorgung sicherzustellen. Sie erfüllen damit eine entscheidende Gemeinwohlaufgabe, die besonders für Familien mit kleinen Kindern sehr wichtig ist. Denn etwa jeder dritte Notdienstkunde benötigt Arzneimittel für ein Kind. Apotheken sind notdienstbereit und während eines Lockdowns geöffnet Das bürgernahe System der Arzneimittelversorgung durch Apotheken vor Ort schafft die Voraussetzungen, dass jeder Patient jederzeit garantiert eine Anlaufstelle in seiner Nähe findet. Dahinter steckt ein ausgeklügelter Prozess, der sicherstellt, wann welche Apotheke Nacht- oder Notdienst hat.

Deutschlandweit sind in jeder Nacht und an jedem Feiertag die Nachtschalter von etwa 1.300 Apotheken für Patienten geöffnet. Nacht für Nacht suchen allein in NRW etwa 4.000 Menschen eine Notdienstapotheke auf. Damit sind die Apotheken rund um die Uhr im Einsatz. Zum Beispiel nachts um drei Uhr, wenn ein fieberndes Kleinkind dringend Hilfe braucht. Auch bei einem harten Lockdown werden die Apotheken in Essen ganz normal geöffnet bleiben, um die Arzneimittelversorgung und persönliche Beratung der Patienten sicherzustellen. Maskenpflicht sowie Abstands- und Hygieneregeln gelten natürlich auch in Apotheken.

Bei Corona-verdächtigen Symptomen sollte die Apotheke telefonisch kontaktiert werden, um eine geeignete Lösung zur Versorgung mit Medikamenten zu finden.

Entstehen zusätzliche Kosten?

In dringenden Notfällen kostet der Notdienst der Apotheken den Patienten und Kunden keinen Cent mehr. Wird ein ärztliches Rezept eingelöst, auf dem der Arzt das Feld „noctu“ (lateinisch = nachts) angekreuzt ist, trägt die gesetzliche Krankenkasse die sonst übliche Notdienstgebühr von 2,50 Euro. Ansonsten ist die Gebühr einmalig. Egal, ob ein nicht vom Arzt verordnetes, rezeptfreies Arzneimittel oder gleich mehrere Produkte gekauft werden. Ist ein dringend benötigtes Medikament ausnahmsweise nicht vorhanden, kann der Apotheker aufgrund seiner Fachkenntnisse ein alternatives Präparat, das ebenso wirkt, abgeben. Dadurch bleibt niemand unversorgt.

Vorsorge-Tipps vor den Feiertagen



Wer regelmäßig verschreibungspflichtige Arzneimittel benötigt, lässt

sich rechtzeitig vor den Feiertagen alle notwendigen Medikamente verschreiben. Viele Arztpraxen sind zwischen den Jahren geschlossen.

Alle Rezepte sollten möglichst schnell in der Apotheke eingelöst werden. Ist ein Medikament einmal nicht da, kann es vor den Feiertagen innerhalb weniger Stunden geliefert werden. Außerdem sollte die Hausapotheke überprüft werden, damit Mittel gegen Verletzungen, Schmerzen,

Magen-Darm- sowie Erkältungsbeschwerden, ein Fieberthermometer und

Verbandmaterial immer im Haus sind.

Wie findet man eine Notdienst-Apotheke in der Nähe?

+++ Die nächstgelegene Notdienst-Apotheke lässt sich per Kurzwahl 22833 von jedem Handy (69 Cent pro Minute) oder unter der kostenlosen Rufnummer 0800/0022833 aus dem deutschen Festnetz finden.

+++ Eine SMS mit dem Inhalt „apo“ an die 22833 (69 Cent pro SMS)

+++ www.apothekennotdienst-nrw.de und www.aponet.de

+++ Mit Smartphones lässt sich die App „Apothekenfinder“ über den PlayStore, AppStore und den WindowsMarket kostenlos herunterladen

+++ Jede Apotheke weist per Aushang auf die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken hin